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Un CMS à fichiers plats simple, rapide et sécurisé pour les blogs personnels et les petits sites, ne nécessitant aucune base de données.

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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bludit ?

Bludit est un système de gestion de contenu open source à fichiers plats qui stocke chaque article, page et paramètre sous forme de fichiers Markdown et JSON sur le disque. Comme il n'a pas besoin de MySQL, PostgreSQL ou de toute autre base de données, l'ensemble de la pile est plus léger, plus rapide à sauvegarder et plus facile à migrer entre les serveurs que les CMS PHP traditionnels.

L'auto-hébergement de Bludit sur un VPS donne aux blogueurs et aux propriétaires de petits sites la pleine propriété de leur contenu et de leurs thèmes, sans frais d'hébergement tiers et sans verrouillage de plateforme. Les articles peuvent être modifiés depuis une interface d'administration basée sur un navigateur ou directement sur le système de fichiers, et le projet est livré avec un gestionnaire d'images intégré, un système de plugins et des thèmes modernes prêts à être personnalisés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Bludit

Aucune base de données requise

Stocke tout le contenu dans des fichiers Markdown et JSON plats, de sorte que le déploiement, la sauvegarde et le contrôle de version sont aussi simples que de copier un dossier.

Publication Markdown

Rédigez des articles et des pages en Markdown avec un éditeur basé sur navigateur qui prend en charge les brouillons, la publication programmée et les catégories.

Thèmes et extensions

Personnalisez l'apparence avec des thèmes modernes intégrés et étendez les fonctionnalités grâce à un système de plugins sans toucher au code source.

Gestionnaire d'images intégré

Télécharger, organiser et intégrer des images depuis une bibliothèque de médias intégrée au panneau d'administration sans services de stockage externes.

Rôles multi-utilisateurs

Invitez des éditeurs et des auteurs avec des autorisations distinctes afin que plusieurs contributeurs puissent publier sans partager un seul compte.

Pourquoi exécuter Bludit avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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