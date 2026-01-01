TriliumNext Notes est une application de gestion des connaissances personnelle auto-hébergée, conçue autour d'une structure arborescente hiérarchique capable de contenir des milliers de notes. Elle prend en charge l'édition WYSIWYG riche, les blocs de code, les formules mathématiques et un moteur de script pour créer des flux de travail personnalisés et une gestion automatisée des notes.

L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un stockage illimité de notes, une synchronisation persistante entre les appareils et le contrôle total de votre base de connaissances. Les notes peuvent être clonées à plusieurs emplacements, enrichies d'attributs personnalisés et accessibles via l'API REST ETAPI pour des intégrations externes.