Déployer TriliumNext Notes en un clic.
Base de connaissances personnelle auto-hébergée avec une structure de notes hiérarchique, une prise en charge des scripts et une puissante API REST pour l'automatisation.
Choisissez un pack VPS pour TriliumNext Notes
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TriliumNext Notes ?
TriliumNext Notes est une application de gestion des connaissances personnelle auto-hébergée, conçue autour d'une structure arborescente hiérarchique capable de contenir des milliers de notes. Elle prend en charge l'édition WYSIWYG riche, les blocs de code, les formules mathématiques et un moteur de script pour créer des flux de travail personnalisés et une gestion automatisée des notes.
L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un stockage illimité de notes, une synchronisation persistante entre les appareils et le contrôle total de votre base de connaissances. Les notes peuvent être clonées à plusieurs emplacements, enrichies d'attributs personnalisés et accessibles via l'API REST ETAPI pour des intégrations externes.
Fonctionnalités clés de TriliumNext Notes
Organisation hiérarchique
Organisez des milliers de notes dans une structure arborescente avec clonage, afin que des notes uniques puissent apparaître dans plusieurs contextes sans duplication.
Moteur de script
Rédigez des scripts JavaScript qui s'exécutent en fonction d'événements ou de plannings pour automatiser la création, le balisage et l'organisation de notes.
Historique des révisions
Chaque modification de note est automatiquement versionnée, vous permettant de consulter et de restaurer toute version précédente de votre contenu.
ETAPI REST API
Une API REST documentée permet aux outils externes de créer, lire, mettre à jour et organiser des notes par programmation.
Capture web
L'extension de navigateur capture les pages web directement dans votre base de connaissances Trilium en un seul clic.
Pourquoi exécuter TriliumNext Notes avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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