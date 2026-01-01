Déployer Chroma en un clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA, la recherche sémantique et les pipelines de génération augmentée par récupération.
Choisissez un pack VPS pour Chroma
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Chroma ?
Chroma est une base de données d'embeddings open source conçue spécifiquement pour les applications d'IA qui nécessitent de stocker, d'indexer et d'interroger des embeddings vectoriels de haute dimension. Elle s'intègre nativement avec LangChain, LlamaIndex et le SDK OpenAI, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'ajouter des capacités de recherche sémantique et de génération augmentée par récupération (RAG) à n'importe quelle application sans construire d'infrastructure vectorielle personnalisée.
L'auto-hébergement de Chroma sur votre VPS maintient vos embeddings, vos données de document et vos modèles de requête sous votre contrôle, sans tarification par requête et avec la flexibilité d'ajuster les ressources à mesure que votre collection évolue.
Fonctionnalités clés de Chroma
RAG Pipeline Prêt
Conçu comme la couche de récupération pour les applications LLM, afin que vous puissiez ancrer les réponses du modèle dans vos propres documents avec un travail d'intégration minimal.
Framework Intégrations
La prise en charge native de LangChain, LlamaIndex et du SDK OpenAI signifie que votre code d'IA existant se connecte à Chroma avec seulement quelques lignes de configuration.
Filtrage des métadonnées
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres de métadonnées structurées pour affiner les résultats par date, catégorie ou tout attribut personnalisé, sans post-traitement.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la similarité cosinus, la distance L2 ou le produit interne par collection pour correspondre à la métrique avec laquelle votre modèle d'intégration a été entraîné pour des résultats précis.
Stockage persistant
Les représentations vectorielles et les index survivent aux redémarrages et aux mises à jour, ainsi votre base de connaissances reste intacte sans avoir à réingérer les documents après chaque modification de déploiement.
Pourquoi exécuter Chroma avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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