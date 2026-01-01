Prometheus collecte les données de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur la récupération des données, les stocke dans une base de données de séries temporelles (TSDB) locale et efficace, et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle donnée. Diplômé de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il est la base de surveillance choisie par les équipes DevOps dans des entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.

Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion illimitée de données à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de récupération et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par donnée ni restrictions d'échantillonnage de données.