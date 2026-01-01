Déployez Prometheus en un clic.
La boîte à outils de surveillance open source certifiée par la CNCF, qui est devenue la norme de l'industrie pour la collecte de métriques et les alertes cloud natives.
Choisissez un pack VPS pour Prometheus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Prometheus ?
Prometheus collecte les données de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur la récupération des données, les stocke dans une base de données de séries temporelles (TSDB) locale et efficace, et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle donnée. Diplômé de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il est la base de surveillance choisie par les équipes DevOps dans des entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.
Exécuter Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion illimitée de données à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de récupération et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par donnée ni restrictions d'échantillonnage de données.
Fonctionnalités clés de Prometheus
Langage de requête PromQL
Un langage de requête fonctionnel et flexible vous permet d'agréger, de transformer et d'alerter sur n'importe quelle combinaison de métriques sur l'ensemble de votre infrastructure en temps réel.
Collecte par extraction
Prometheus collecte des métriques à partir de points de terminaison HTTP selon une planification configurable, facilitant l'ajout de nouvelles cibles sans modifier l'application surveillée.
Découverte de services
Des intégrations natives avec Kubernetes, Consul, EC2, et d'autres encore, découvrent et surveillent automatiquement les nouveaux services dès leur mise en service, sans configuration manuelle.
Règles d'alerte
Définir des règles d'alerte basées sur des seuils et des tendances qui acheminent les notifications via Alertmanager vers Slack, PagerDuty, e-mail ou tout point de terminaison de webhook.
Intégration Grafana
Prometheus est la source de données par défaut pour Grafana, permettant des tableaux de bord riches, des cartes thermiques et la visualisation de toutes vos métriques avec une configuration minimale.
Pourquoi exécuter Prometheus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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