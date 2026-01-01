Focalboard est une plateforme de gestion de projet open source développée par Mattermost, une alternative auto-hébergée à Trello, Notion et Asana. Elle combine des tableaux Kanban intuitifs avec plusieurs vues — Tableau, Galerie et Calendrier — afin que vous puissiez visualiser les mêmes données de projet dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail. Les cartes prennent en charge les propriétés personnalisées, les étiquettes, les dates d'échéance et les pièces jointes, s'adaptant à tout type de projet, des sprints logiciels aux calendriers de contenu.

L'auto-hébergement de Focalboard sur votre VPS signifie des tableaux, des cartes et des membres d'équipe illimités à un coût prévisible — sans tarification par utilisateur, sans limites de nombre de tableaux et sans risque de monétisation de vos données de projet. Le backend SQLite léger ne nécessite aucune base de données externe, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.