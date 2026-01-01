Déployer Focalboard en un clic.
Outil de gestion de projet open source avec des vues Kanban, tableau, galerie et calendrier pour les équipes et les particuliers.
Choisissez un pack VPS pour Focalboard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Focalboard ?
Focalboard est une plateforme de gestion de projet open source développée par Mattermost, une alternative auto-hébergée à Trello, Notion et Asana. Elle combine des tableaux Kanban intuitifs avec plusieurs vues — Tableau, Galerie et Calendrier — afin que vous puissiez visualiser les mêmes données de projet dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail. Les cartes prennent en charge les propriétés personnalisées, les étiquettes, les dates d'échéance et les pièces jointes, s'adaptant à tout type de projet, des sprints logiciels aux calendriers de contenu.
L'auto-hébergement de Focalboard sur votre VPS signifie des tableaux, des cartes et des membres d'équipe illimités à un coût prévisible — sans tarification par utilisateur, sans limites de nombre de tableaux et sans risque de monétisation de vos données de projet. Le backend SQLite léger ne nécessite aucune base de données externe, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.
Fonctionnalités clés de Focalboard
Multiples modes d'affichage
Basculez entre les vues Kanban, tableau, galerie et calendrier des mêmes données pour correspondre à la façon dont vous envisagez votre projet.
Propriétés personnalisées
Ajouter des champs personnalisés, des étiquettes, des dates et des assignés aux cartes pour adapter chaque tableau à vos exigences spécifiques en matière de flux de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier les tableaux simultanément, les commentaires et les @mentions maintenant la communication dans son contexte.
Importer depuis les outils populaires
Migrez les projets existants depuis Trello, Asana et Notion en utilisant la fonctionnalité d'importation intégrée pour éviter de repartir de zéro.
Modèles de tableau
Les modèles prédéfinis pour les types de projets courants vous permettent de configurer un nouveau tableau en quelques secondes avec la structure adéquate déjà en place.
Pourquoi exécuter Focalboard avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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