Déployez Fusio en 1 clic.
Plateforme de gestion d'API open source pour créer, exploiter et monétiser des API avec un portail développeur visuel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fusio ?
Fusio est une plateforme de gestion d'API auto-hébergée et open-source qui agit à la fois comme une passerelle API et un générateur de backend. Elle vous permet d'exposer des tables de base de données, des microservices ou une logique personnalisée en tant qu'API REST sans écrire de code passe-partout — prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Un portail développeur intégré offre aux développeurs externes un accès en libre-service, la gestion des clés API et une documentation OpenAPI en direct, tandis que les plans d'abonnement et la limitation de débit facilitent la monétisation de vos API.
Avec la prise en charge native du protocole Model Context Protocol (MCP), Fusio peut également servir de hub d'intégration pour les agents d'IA, connectant vos données et services directement aux workflows LLM. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic API et la logique métier sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Fusio
Base de données vers API
Exposer MySQL, PostgreSQL, MongoDB et d'autres sources de données sous forme d'API REST gouvernées sans écrire de code passe-partout.
Portail des développeurs
Fournissez aux développeurs externes un accès API en libre-service, la gestion des clés et une documentation OpenAPI en direct dans un portail personnalisé.
Monétisation de l'API
Créer des plans d'abonnement et des niveaux de limitation de débit pour facturer l'utilisation de l'API avec des quotas configurables et une intégration de la facturation.
Intégration MCP
Connectez vos API directement dans les flux de travail des agents d'IA via la prise en charge native du Model Context Protocol pour l'intégration d'outils LLM.
Génération de SDK
Générez automatiquement des SDK clients pour tous les principaux langages de programmation afin d'accélérer les intégrations d'API tierces.
Pourquoi exécuter Fusio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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