Fusio est une plateforme de gestion d'API auto-hébergée et open-source qui agit à la fois comme une passerelle API et un générateur de backend. Elle vous permet d'exposer des tables de base de données, des microservices ou une logique personnalisée en tant qu'API REST sans écrire de code passe-partout — prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Un portail développeur intégré offre aux développeurs externes un accès en libre-service, la gestion des clés API et une documentation OpenAPI en direct, tandis que les plans d'abonnement et la limitation de débit facilitent la monétisation de vos API.

Avec la prise en charge native du protocole Model Context Protocol (MCP), Fusio peut également servir de hub d'intégration pour les agents d'IA, connectant vos données et services directement aux workflows LLM. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic API et la logique métier sous votre contrôle.