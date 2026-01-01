Shiori est un gestionnaire de favoris auto-hébergé écrit en Go et conçu comme une alternative axée sur la confidentialité à Pocket et Instapaper. Il enregistre les pages web sous forme d'archives hors ligne — ainsi vos favoris restent lisibles même lorsque les sources sont hors ligne, derrière des paywalls, ou disparaissent entièrement. Avec plus de 9 000 étoiles GitHub, il est devenu un choix privilégié pour les chercheurs, les développeurs et les lecteurs soucieux de leur vie privée qui construisent des bases de connaissances personnelles.

L'auto-hébergement de Shiori sur votre VPS maintient les listes de lecture et le contenu archivé entièrement privés, sans suivi tiers ni collecte de données. Contrairement aux services cloud gratuits qui imposent des limites de stockage et de rétention, l'hébergement VPS vous offre une capacité illimitée et un contrôle total sur votre archive.