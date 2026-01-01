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KVM 4
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Typebot ?

Typebot est un constructeur de formulaires conversationnels auto-hébergé qui remplace les formulaires HTML statiques par des flux interactifs, semblables à des chats. Grâce à son éditeur de canevas par glisser-déposer, les équipes peuvent concevoir des conversations multi-étapes avec des branchements conditionnels, des variables personnalisées et des intégrations natives — sans écrire de code. La plateforme est livrée sous forme de deux services : un constructeur pour concevoir et gérer les flux, et une visionneuse qui diffuse les chatbots publiés directement aux utilisateurs finaux.

L'auto-hébergement de Typebot sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données de soumission, des téléchargements de fichiers et des identifiants API, sans frais par soumission et sans transferts de données tiers. Vos flux s'exécutent sur votre propre domaine, en toute confidentialité, sans limites artificielles sur les espaces de travail, les membres de l'équipe ou les bots publiés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Typebot

Concepteur de flux visuel

Concevez des conversations ramifiées à l'aide d'un éditeur visuel avec plus de 30 types de blocs, incluant des entrées, des conditions, des intégrations de médias et la collecte de paiements.

Intégrations natives

Connectez les flux directement à OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, aux webhooks, à Zapier et à Make.com sans quitter l'éditeur.

Logique conditionnelle

Ramifiez les chemins de conversation en fonction des réponses des utilisateurs, des variables ou des réponses d'API pour offrir des expériences entièrement personnalisées.

Modes d'intégration flexibles

Publiez des chatbots sous forme de superpositions pop-up, de widgets latéraux, de chat pleine page ou d'intégrations en ligne sur n'importe quel site web ou application web.

Analyses en temps réel

Suivez les taux de soumission, les points d'abandon et les entonnoirs de conversion pour chaque flux publié depuis le tableau de bord.

Espaces de travail d'équipe

Organisez les flux dans plusieurs espaces de travail isolés avec un accès basé sur les rôles pour différentes équipes ou clients.

Pourquoi exécuter Typebot avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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