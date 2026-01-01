Typebot est un constructeur de formulaires conversationnels auto-hébergé qui remplace les formulaires HTML statiques par des flux interactifs, semblables à des chats. Grâce à son éditeur de canevas par glisser-déposer, les équipes peuvent concevoir des conversations multi-étapes avec des branchements conditionnels, des variables personnalisées et des intégrations natives — sans écrire de code. La plateforme est livrée sous forme de deux services : un constructeur pour concevoir et gérer les flux, et une visionneuse qui diffuse les chatbots publiés directement aux utilisateurs finaux.

L'auto-hébergement de Typebot sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données de soumission, des téléchargements de fichiers et des identifiants API, sans frais par soumission et sans transferts de données tiers. Vos flux s'exécutent sur votre propre domaine, en toute confidentialité, sans limites artificielles sur les espaces de travail, les membres de l'équipe ou les bots publiés.