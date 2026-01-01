Jusqu'à 69 % de réduction sur Galaxy

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Plateforme web open source pour des analyses bioinformatiques accessibles et reproductibles et des flux de travail scientifiques gourmands en données.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Galaxy ?

Galaxy est une plateforme web open-source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et réexécuter exactement la même analyse des mois plus tard.

L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les workflows non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans les files d'attente de serveurs partagés. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané en mode mono-locataire.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Galaxy

Flux de travail reproductibles

Capturez chaque outil, paramètre et version de jeu de données afin que toute analyse puisse être réexécutée bit par bit des mois ou des années plus tard.

Éditeur visuel de pipeline

Composer des pipelines bioinformatiques multi-étapes sur un canevas glisser-déposer sans script en Bash ou Snakemake.

Des milliers d'outils

Installez des outils validés depuis le Galaxy Tool Shed couvrant la génomique, la protéomique, la métabolomique, l'imagerie et l'apprentissage automatique.

Cahiers interactifs

Lancez Jupyter, RStudio et d'autres environnements interactifs directement sur vos historiques et ensembles de données Galaxy.

Historiques et partage

Organisez chaque exécution d'analyse dans un historique versionné qui peut être partagé, publié ou importé par des collaborateurs en un clic.

Résolution des dépendances Conda

Les outils résolvent automatiquement leurs dépendances via Conda et BioContainers, éliminant ainsi les conflits d'environnement.

Pourquoi exécuter Galaxy avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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