Déployez Galaxy : installation en un clic.
Plateforme web open source pour des analyses bioinformatiques accessibles et reproductibles et des flux de travail scientifiques gourmands en données.
Choisissez un pack VPS pour Galaxy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Galaxy ?
Galaxy est une plateforme web open-source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et réexécuter exactement la même analyse des mois plus tard.
L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les workflows non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans les files d'attente de serveurs partagés. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané en mode mono-locataire.
Fonctionnalités clés de Galaxy
Flux de travail reproductibles
Capturez chaque outil, paramètre et version de jeu de données afin que toute analyse puisse être réexécutée bit par bit des mois ou des années plus tard.
Éditeur visuel de pipeline
Composer des pipelines bioinformatiques multi-étapes sur un canevas glisser-déposer sans script en Bash ou Snakemake.
Des milliers d'outils
Installez des outils validés depuis le Galaxy Tool Shed couvrant la génomique, la protéomique, la métabolomique, l'imagerie et l'apprentissage automatique.
Cahiers interactifs
Lancez Jupyter, RStudio et d'autres environnements interactifs directement sur vos historiques et ensembles de données Galaxy.
Historiques et partage
Organisez chaque exécution d'analyse dans un historique versionné qui peut être partagé, publié ou importé par des collaborateurs en un clic.
Résolution des dépendances Conda
Les outils résolvent automatiquement leurs dépendances via Conda et BioContainers, éliminant ainsi les conflits d'environnement.
Pourquoi exécuter Galaxy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.