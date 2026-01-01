Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature, entièrement open-source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser les bibliothèques de médias et planifier le contenu sur des parcs d'écrans — d'un seul écran de hall à des milliers de points de terminaison à l'échelle nationale. Le CMS gère les utilisateurs, les autorisations, les campagnes, la planification horaire et les rapports de preuve de lecture, tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sur Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.

L'auto-hébergement du CMS Xibo sur votre VPS garde les plannings, les analyses d'audience et les actifs multimédias sous votre contrôle, sans frais SaaS par écran. Ce modèle fournit le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout câblé et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.