Nango est une couche d'infrastructure open-source pour la connexion aux API externes. Au lieu d'écrire des flux OAuth personnalisés, une logique de rafraîchissement de jetons et une gestion des limites de débit pour chaque service, Nango gère tout cela via un backend unifié unique. Les développeurs configurent les intégrations une seule fois et accèdent à tout service pris en charge via le proxy transparent de Nango — avec un support intégré pour plus de 300 API, y compris Salesforce, GitHub, Slack, Stripe et Notion.

L'auto-hébergement de Nango sur votre propre VPS maintient les autorisations OAuth et les jetons API de vos clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Aucun service tiers ne gère jamais les identifiants de vos utilisateurs — tout est chiffré au repos avec une clé que vous possédez et stocké dans une base de données PostgreSQL fonctionnant à côté du serveur.