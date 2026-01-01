Déployez Nango en 1 clic.
Plateforme open source qui gère OAuth, le rafraîchissement des jetons et la connectivité API pour plus de 300 intégrations tierces.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Nango ?
Nango est une couche d'infrastructure open-source pour la connexion aux API externes. Au lieu d'écrire des flux OAuth personnalisés, une logique de rafraîchissement de jetons et une gestion des limites de débit pour chaque service, Nango gère tout cela via un backend unifié unique. Les développeurs configurent les intégrations une seule fois et accèdent à tout service pris en charge via le proxy transparent de Nango — avec un support intégré pour plus de 300 API, y compris Salesforce, GitHub, Slack, Stripe et Notion.
L'auto-hébergement de Nango sur votre propre VPS maintient les autorisations OAuth et les jetons API de vos clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Aucun service tiers ne gère jamais les identifiants de vos utilisateurs — tout est chiffré au repos avec une clé que vous possédez et stocké dans une base de données PostgreSQL fonctionnant à côté du serveur.
Fonctionnalités clés de Nango
Flux OAuth unifiés
Nango gère la génération d'URL d'autorisation, l'échange de jetons et le traitement des rappels pour plus de 300 API, éliminant ainsi le code d'authentification personnalisé pour chaque intégration.
Actualisation automatique du jeton
Les jetons d'accès sont actualisés discrètement avant leur expiration afin que vos intégrations n'échouent jamais en pleine session à cause d'identifiants obsolètes.
UI de connexion intégrable
Un écran de consentement OAuth préconfiguré et en marque blanche permet à vos utilisateurs d'autoriser des comptes tiers depuis votre application avec un flux utilisateur unique.
Proxy API transparent
Acheminez les appels API via Nango pour obtenir des tentatives automatiques, une temporisation de la limitation de débit et des réponses d'erreur normalisées sans middleware par API.
Normalisation des webhooks
Recevoir, vérifier et transférer les webhooks de tout fournisseur connecté via un point d'ingestion unique avec une gestion unifiée de la charge utile.
Stockage chiffré des identifiants
Tous les jetons OAuth et les clés API sont chiffrés au repos à l'aide de votre propre clé et stockés exclusivement dans la base de données PostgreSQL auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Nango avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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