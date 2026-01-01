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KVM 4
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Nango ?

Nango est une couche d'infrastructure open-source pour la connexion aux API externes. Au lieu d'écrire des flux OAuth personnalisés, une logique de rafraîchissement de jetons et une gestion des limites de débit pour chaque service, Nango gère tout cela via un backend unifié unique. Les développeurs configurent les intégrations une seule fois et accèdent à tout service pris en charge via le proxy transparent de Nango — avec un support intégré pour plus de 300 API, y compris Salesforce, GitHub, Slack, Stripe et Notion.

L'auto-hébergement de Nango sur votre propre VPS maintient les autorisations OAuth et les jetons API de vos clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Aucun service tiers ne gère jamais les identifiants de vos utilisateurs — tout est chiffré au repos avec une clé que vous possédez et stocké dans une base de données PostgreSQL fonctionnant à côté du serveur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Nango

Flux OAuth unifiés

Nango gère la génération d'URL d'autorisation, l'échange de jetons et le traitement des rappels pour plus de 300 API, éliminant ainsi le code d'authentification personnalisé pour chaque intégration.

Actualisation automatique du jeton

Les jetons d'accès sont actualisés discrètement avant leur expiration afin que vos intégrations n'échouent jamais en pleine session à cause d'identifiants obsolètes.

UI de connexion intégrable

Un écran de consentement OAuth préconfiguré et en marque blanche permet à vos utilisateurs d'autoriser des comptes tiers depuis votre application avec un flux utilisateur unique.

Proxy API transparent

Acheminez les appels API via Nango pour obtenir des tentatives automatiques, une temporisation de la limitation de débit et des réponses d'erreur normalisées sans middleware par API.

Normalisation des webhooks

Recevoir, vérifier et transférer les webhooks de tout fournisseur connecté via un point d'ingestion unique avec une gestion unifiée de la charge utile.

Stockage chiffré des identifiants

Tous les jetons OAuth et les clés API sont chiffrés au repos à l'aide de votre propre clé et stockés exclusivement dans la base de données PostgreSQL auto-hébergée.

Pourquoi exécuter Nango avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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