bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open source, construite avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation principaux que sont l'accès aux fichiers et la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement maintient vos fichiers, calendrier et contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposées par un tiers.