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Légère plateforme de stockage cloud auto-hébergée pour la synchronisation de fichiers personnels, avec prise en charge de CalDAV et CardDAV.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec bewCloud ?

bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open source, construite avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation principaux que sont l'accès aux fichiers et la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement maintient vos fichiers, calendrier et contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposées par un tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de bewCloud

Stockage de fichiers personnels

Stockez et accédez à vos fichiers depuis n'importe quel appareil via une interface web épurée, sans dépendre de fournisseurs de services cloud tiers.

Synchronisation CalDAV/CardDAV

Synchronisez les calendriers et les contacts avec n'importe quel client CalDAV ou CardDAV, y compris les applications iOS, Android et de bureau.

Gestion des utilisateurs

Les contrôles d'administration intégrés vous permettent de gérer les comptes, de configurer les politiques d'inscription et de contrôler qui peut accéder à votre instance.

Authentification multi-facteurs

Protégez les comptes avec TOTP, des clés d'accès ou l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail pour une couche de sécurité supplémentaire au-delà des mots de passe.

Intégration SSO

La prise en charge OIDC facultative vous permet de vous connecter à un fournisseur d'identité existant pour l'authentification unique sur l'ensemble de votre infrastructure.

Pourquoi exécuter bewCloud avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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