Déployer bewCloud en un clic.
Légère plateforme de stockage cloud auto-hébergée pour la synchronisation de fichiers personnels, avec prise en charge de CalDAV et CardDAV.
Choisissez un pack VPS pour bewCloud
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec bewCloud ?
bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open source, construite avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation principaux que sont l'accès aux fichiers et la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement maintient vos fichiers, calendrier et contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposées par un tiers.
Fonctionnalités clés de bewCloud
Stockage de fichiers personnels
Stockez et accédez à vos fichiers depuis n'importe quel appareil via une interface web épurée, sans dépendre de fournisseurs de services cloud tiers.
Synchronisation CalDAV/CardDAV
Synchronisez les calendriers et les contacts avec n'importe quel client CalDAV ou CardDAV, y compris les applications iOS, Android et de bureau.
Gestion des utilisateurs
Les contrôles d'administration intégrés vous permettent de gérer les comptes, de configurer les politiques d'inscription et de contrôler qui peut accéder à votre instance.
Authentification multi-facteurs
Protégez les comptes avec TOTP, des clés d'accès ou l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail pour une couche de sécurité supplémentaire au-delà des mots de passe.
Intégration SSO
La prise en charge OIDC facultative vous permet de vous connecter à un fournisseur d'identité existant pour l'authentification unique sur l'ensemble de votre infrastructure.
Pourquoi exécuter bewCloud avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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