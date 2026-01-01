Déployez Apache Kvrocks en un clic.
Base de données clé-valeur sur disque, compatible Redis, qui stocke beaucoup plus de données par gigaoctet de RAM qu'un Redis en mémoire.
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Que créer avec Apache Kvrocks ?
Apache Kvrocks est une base de données clé-valeur NoSQL distribuée qui utilise le protocole RESP de Redis, mais persiste les données sur disque via RocksDB au lieu de conserver l'ensemble des données en mémoire. Le résultat est une alternative directe pour tout client Redis qui peut gérer des ensembles de données considérablement plus grands sur le même matériel, idéal pour les charges de travail où Redis en mémoire devient trop coûteux.
Kvrocks prend en charge tous les principaux types de données Redis, les espaces de noms avec des jetons par locataire, la réplication asynchrone de binlogs, Redis Sentinel pour le basculement et un mode cluster géré de manière centralisée. L'auto-hébergement de Kvrocks sur un VPS offre aux applications un stockage persistant compatible Redis avec un contrôle total sur l'optimisation de RocksDB, la compression et la disposition du stockage, sans les coûts des services gérés.
Fonctionnalités clés de Apache Kvrocks
Compatible avec le protocole Redis
Fonctionne avec chaque bibliothèque cliente Redis en utilisant le protocole RESP standard sur le port 6666 : les chaînes de caractères, les hachages, les listes, les ensembles, les ensembles triés, les flux et les bitmaps se comportent tous comme Redis.
Stockage sur disque
Le moteur RocksDB persiste l'intégralité du jeu de données sur le disque, ce qui permet à la capacité d'évoluer avec le stockage plutôt qu'avec la RAM, et il peut souvent contenir des dizaines de fois plus de données par VPS que Redis.
Espaces de noms avec jetons
La prise en charge des espaces de noms multi-locataires attribue un jeton distinct à chaque base de données logique, de sorte qu'une seule instance Kvrocks puisse être partagée en toute sécurité entre les applications.
Réplication asynchrone
La réplication de binlog de type MySQL diffuse les écritures vers des répliques pour la mise à l'échelle en lecture, la sauvegarde et la reprise après sinistre sans perturber le serveur primaire.
Cluster et Sentinel
Le mode cluster natif de Redis et la compatibilité avec Redis Sentinel permettent le partitionnement horizontal et le basculement automatique en utilisant les outils Redis existants.
Pourquoi exécuter Apache Kvrocks avec Hostinger ?
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