Déployez Convos en un clic.
Client IRC moderne basé sur navigateur qui vous maintient connecté en permanence aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.
Choisissez un pack VPS pour Convos
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Convos ?
Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé et toujours actif, qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message — même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de chat, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.
Fonctionnalités clés de Convos
Connexions permanentes
Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent dès que vous vous connectez.
Historique complet de la discussion
Tous les messages sont stockés côté serveur et disponibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous à plusieurs réseaux IRC simultanément et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une interface unifiée unique.
Aucune installation de logiciel
Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, plug-in ou configuration n'est requise sur n'importe quel appareil que vous utilisez.
Compatible multi-utilisateur
Invitez les membres de votre équipe ou vos amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.
Pourquoi exécuter Convos avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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