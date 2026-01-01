Déployez ZNC en un clic.
Relais IRC permanent qui vous maintient connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 et retransmet les messages manqués.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ZNC ?
ZNC est un bouncer IRC avancé (également appelé BNC) qui maintient une connexion persistante aux réseaux IRC en votre nom. Il enregistre les messages lorsque vous êtes hors ligne, les rejoue lorsque vous vous reconnectez et vous permet de vous connecter depuis plusieurs clients IRC à la même identité simultanément. Après plus de 15 ans de développement, ZNC reste la norme de facto pour les bouncers IRC auto-hébergés.
L'auto-hébergement de ZNC sur un VPS vous offre une présence IRC stable et toujours en ligne avec un historique complet des messages, des plugins modulaires pour les notifications, la journalisation et l'identification, ainsi qu'une interface d'administration web pour ajouter des réseaux et configurer des canaux sans toucher aux fichiers de configuration.
Fonctionnalités clés de ZNC
Présence IRC permanente
Reste connecté à chaque réseau que vous rejoignez afin que vous ne manquiez aucun message et ne perdiez pas les enregistrements de pseudonymes pendant l'inactivité du bureau.
Rejeu multi-client
Connectez-vous depuis des clients de bureau, mobiles et web simultanément — ZNC rejoue les messages manqués et maintient chaque client synchronisé.
Système modulaire d'extensions
Modules intégrés pour la journalisation, l'authentification NickServ, fail2ban, le cyclage de canaux, les notifications push et des dizaines d'autres.
Interface d'administration web
Gérez les utilisateurs, les réseaux, les canaux et les modules depuis un navigateur — inutile de modifier les configurations manuellement ou d'utiliser les commandes de bot IRC.
Support multi-utilisateur
Les comptes par utilisateur avec des réseaux isolés et des paramètres de module permettent aux foyers ou aux équipes de partager une instance ZNC à travers des identités IRC distinctes.
Pourquoi exécuter ZNC avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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