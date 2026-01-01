Interface utilisateur web moderne pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des scripts Bash et des piles Pulumi.
Choisissez un pack VPS pour Semaphore
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Semaphore ?
Semaphore est une interface web moderne open source pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord clair pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des configurations OpenTofu, des scripts Bash et des piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en gardant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.
L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement au premier lancement avec les identifiants que vous configurez lors du déploiement.
Fonctionnalités clés de Semaphore
Exécuteur de playbooks Ansible
Exécuter des playbooks Ansible depuis une interface web avec gestion de l'inventaire, injection de variables et diffusion en continu des résultats en temps réel.
Prise en charge multi-outils
Exécutez des scripts Terraform, OpenTofu, Pulumi et Bash aux côtés d'Ansible à partir d'une interface unifiée unique.
Exécution programmée
Planifiez les exécutions automatisées avec des expressions cron et visualisez l'historique d'exécution avec des journaux détaillés et un suivi du statut.
Gestion des identifiants
Stocker les clés SSH, les identifiants de fournisseur cloud et les mots de passe de coffre-fort en toute sécurité grâce à un stockage chiffré.
Collaboration d'équipe
Gérez l'accès de l'équipe avec des autorisations au niveau du projet afin que les membres puissent exécuter des tâches autorisées sans accès direct au serveur.
Intégration Git
Récupérer les playbooks et le code d'automatisation directement depuis les dépôts Git avec sélection de branche et de tag par tâche.
Pourquoi exécuter Semaphore avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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