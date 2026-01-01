Checkcle est une plateforme de surveillance full-stack qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.

Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents se produisent.