Déployez Checkcle en un clic.
Plateforme open source de surveillance en temps réel pour le suivi de la disponibilité, de l'infrastructure et des certificats SSL avec des pages de statut publiques.
Choisissez un pack VPS pour Checkcle
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Checkcle ?
Checkcle est une plateforme de surveillance full-stack qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.
Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents se produisent.
Fonctionnalités clés de Checkcle
Surveillance de la disponibilité
Surveiller les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes instantanées en cas de panne.
Métriques de l'infrastructure serveur
Surveillez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows via une installation d'agent légère en une seule ligne.
SSL et Suivi de domaine
Surveillez l'expiration des certificats SSL et le statut du domaine pour éviter les pannes inattendues causées par des certificats expirés ou mal configurés.
Pages d'état publiques
Partagez le statut opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes grâce à des pages de statut publiques personnalisables.
Alertes multicanal
Envoyez des notifications d'incident vers Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.
Pourquoi exécuter Checkcle avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.