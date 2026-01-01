Jusqu'à 69 % de réduction sur Checkcle

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Plateforme open source de surveillance en temps réel pour le suivi de la disponibilité, de l'infrastructure et des certificats SSL avec des pages de statut publiques.

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Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
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50 Go d'espace disque NVMe
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Checkcle ?

Checkcle est une plateforme de surveillance full-stack qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord unique auto-hébergé. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.

Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés lorsque des incidents se produisent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Checkcle

Surveillance de la disponibilité

Surveiller les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes instantanées en cas de panne.

Métriques de l'infrastructure serveur

Surveillez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows via une installation d'agent légère en une seule ligne.

SSL et Suivi de domaine

Surveillez l'expiration des certificats SSL et le statut du domaine pour éviter les pannes inattendues causées par des certificats expirés ou mal configurés.

Pages d'état publiques

Partagez le statut opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes grâce à des pages de statut publiques personnalisables.

Alertes multicanal

Envoyez des notifications d'incident vers Telegram, Slack, Discord, e-mail et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.

Pourquoi exécuter Checkcle avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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