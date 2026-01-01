Déployer FUXA en un clic.
Logiciel SCADA/HMI web open source pour la conception de visualisations de processus en temps réel et la connexion à des appareils industriels.
Choisissez un pack VPS pour FUXA
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FUXA ?
FUXA est une plateforme SCADA/HMI/tableau de bord open source, entièrement conçue pour le web. L'éditeur glisser-déposer fonctionne dans le navigateur, ce qui permet aux ingénieurs de concevoir des mimiques d'installations, des tableaux de bord et des écrans d'opérateur sans installer d'outils propriétaires — et les mêmes écrans s'affichent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de FUXA sur votre propre VPS permet de conserver les données de tag, les fichiers de projet et les identifiants d'appareil au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, ce qui est important pour les environnements OT où le SCADA hébergé dans le cloud est rarement une option. L'environnement d'exécution Node.js est livré avec des pilotes natifs pour Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT et Ethernet/IP, ce qui lui permet de communiquer avec les PLC et les appareils de terrain existants sans passerelles supplémentaires.
Fonctionnalités clés de FUXA
Éditeur basé sur le web
Concevez des écrans SCADA, des tableaux de bord et des alarmes directement dans le navigateur avec un éditeur par glisser-déposer — sans nécessiter d'outils d'ingénierie réservés à Windows.
Protocoles industriels
Des pilotes natifs pour Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT et Ethernet/IP connectent FUXA aux PLCs et aux appareils de terrain prêts à l'emploi.
Balises en temps réel
Liez les éléments à l'écran à des balises d'appareil en temps réel et observez les valeurs se mettre à jour en temps réel grâce à la prise en charge intégrée de l'historique pour les tendances et les rapports.
Alarmes et événements
Configurez des alarmes basées sur des seuils avec des flux de travail d'acquittement et conservez un historique des événements pour les audits et l'analyse post-incident.
Graphiques basés sur SVG
Les graphiques vectoriels évolutifs maintiennent la netteté des mimiques quelle que soit la taille de l'affichage, des IHM d'opérateur aux grands tableaux de bord de supervision sur le mur de la salle de contrôle.
Logique programmable
Ajoutez une logique JavaScript personnalisée pour gérer les calculs, les transformations et les comportements conditionnels sans reconstruire l'application.
Pourquoi exécuter FUXA avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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