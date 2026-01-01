Movary est une application web gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnage. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et révèle des statistiques approfondies sur les acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies qui façonnent vos goûts.

L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnage privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi qu'un enregistrement automatique (scrobbling) depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnage ne quittent jamais votre serveur.