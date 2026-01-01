Déployez Movary en un clic.
Suivi de l'historique de visionnage de films auto-hébergé avec scrobbling Plex, Jellyfin, Emby et Trakt et des statistiques détaillées.
Choisissez un pack VPS pour Movary
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Movary ?
Movary est une application web gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnage. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et révèle des statistiques approfondies sur les acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies qui façonnent vos goûts.
L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnage privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi qu'un enregistrement automatique (scrobbling) depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnage ne quittent jamais votre serveur.
Fonctionnalités clés de Movary
Scrobbling Plex et Jellyfin
Enregistrer automatiquement chaque film regardé dans Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sans marquer manuellement les lectures.
Statistiques détaillées de visionnage
Voir vos meilleurs acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies avec des graphiques qui visualisent comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Importation Trakt et Letterboxd
Importez l'historique de visionnage existant depuis Trakt, Letterboxd ou Netflix dès le premier jour, plutôt que de repartir de zéro.
Évaluations et notes personnelles
Évaluez chaque film avec des notes et des commentaires personnels pour reconstituer l'image des films que vous avez déjà vus.
Application web installable
Installez Movary en tant qu'application web progressive sur les téléphones et les ordinateurs de bureau pour une expérience native sans boutique d'applications.
Support multi-utilisateur
Partagez un serveur avec des amis ou de la famille tout en gardant chaque profil, avec sa propre liste de surveillance, ses évaluations et ses statistiques, entièrement isolé.
Pourquoi exécuter Movary avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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