Déployer HuggingChat (interface de chat) avec une installation en un clic.
Interface de chat SvelteKit open-source qui alimente HuggingChat et se connecte à n'importe quel point de terminaison de modèle compatible OpenAI.
Choisissez un pack VPS pour HuggingChat (Chat UI)
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec HuggingChat (Chat UI) ?
HuggingChat (interface de chat) est la codebase open-source derrière huggingface.co/chat, construite par Hugging Face comme un front-end soigné et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat propriétaires, elle utilise le protocole API d'OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible, simplement en échangeant une URL et une clé.
L'auto-héberger sur votre propre VPS permet de conserver chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur l'infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.
Fonctionnalités clés de HuggingChat (Chat UI)
Routeur compatible OpenAI
Pointez vers le routeur Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou toute URL compatible OpenAI et accédez instantanément à leur catalogue complet de modèles.
Routage Omni optimisé
Le routeur LLM intégré sélectionne automatiquement le meilleur modèle par requête — multimodal, d'appel d'outils ou par défaut — sans exposer la complexité aux utilisateurs finaux.
Appel d'outil MCP
Connectez les serveurs du Protocole de Contexte de Modèle afin que les conversations puissent effectuer des recherches web, exécuter du code et utiliser des outils personnalisés, avec les résultats retransmis en continu dans la conversation.
Conversations multimodales
Envoyez des images, des pièces jointes et des entrées vocales à des modèles de vision et de type Whisper qui prennent en charge les entrées multimodales via votre fournisseur choisi.
Historique de chat persistant
MongoDB intégré stocke les conversations, les paramètres et les assistants par utilisateur, de sorte que l'historique survit aux redémarrages et suit les utilisateurs sur tous les appareils.
Image de marque personnalisée
Personnaliser le nom, la description et les ressources de l'application pour déployer un produit de chat interne entièrement personnalisé pour votre équipe ou vos clients.
Pourquoi exécuter HuggingChat (Chat UI) avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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