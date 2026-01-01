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Service de livraison de webhooks open source avec nouvelles tentatives automatiques, signature de messages et un portail de points de terminaison client intégrable.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Svix ?

Svix est une plateforme de livraison de webhooks open source, prête pour l'entreprise, qui gère tout ce qui est impliqué dans l'envoi de webhooks fiables à grande échelle. Elle gère les tentatives automatiques avec un délai exponentiel, la surveillance de l'état des points de terminaison, la signature et la vérification des messages, et un journal d'audit complet de chaque tentative de livraison — ainsi, vous n'avez pas à construire cette infrastructure vous-même.

Un composant de portail intégrable permet aux clients de votre application de gérer eux-mêmes leurs points de terminaison de webhook et leurs abonnements aux événements. Conçu en Rust pour la performance, Svix fonctionne avec PostgreSQL et Redis, et expose une API REST avec des SDK officiels pour tous les principaux langages. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient toutes les données de webhook sous votre contrôle.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Svix

Tentatives automatiques

Les livraisons de webhooks échouées sont automatiquement relancées avec un réessai exponentiel, garantissant que les messages atteignent leur destination même pendant les pannes temporaires.

Signature de message

Tous les webhooks sortants sont signés avec HMAC-SHA256 ou Ed25519, permettant aux destinataires de vérifier cryptographiquement l'authenticité de chaque message.

Portail intégrable

Livrez un portail de gestion de webhooks pré-construit que vos clients peuvent utiliser pour enregistrer des points de terminaison et s'abonner à des événements — aucune interface utilisateur personnalisée n'est requise.

Journal d'audit de livraison

Chaque tentative de livraison est enregistrée avec tous les détails de la requête et de la réponse, ce qui facilite le débogage des échecs et la relecture des événements manqués.

SDKs multi-langues

Les SDK clients officiels pour Python, TypeScript, Go, Java, Ruby et C# vous permettent d'intégrer Svix dans n'importe quel backend en quelques minutes.

Pourquoi exécuter Svix avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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