Déployez Svix avec une installation en un clic.
Service de livraison de webhooks open source avec nouvelles tentatives automatiques, signature de messages et un portail de points de terminaison client intégrable.
Choisissez un pack VPS pour Svix
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Svix ?
Svix est une plateforme de livraison de webhooks open source, prête pour l'entreprise, qui gère tout ce qui est impliqué dans l'envoi de webhooks fiables à grande échelle. Elle gère les tentatives automatiques avec un délai exponentiel, la surveillance de l'état des points de terminaison, la signature et la vérification des messages, et un journal d'audit complet de chaque tentative de livraison — ainsi, vous n'avez pas à construire cette infrastructure vous-même.
Un composant de portail intégrable permet aux clients de votre application de gérer eux-mêmes leurs points de terminaison de webhook et leurs abonnements aux événements. Conçu en Rust pour la performance, Svix fonctionne avec PostgreSQL et Redis, et expose une API REST avec des SDK officiels pour tous les principaux langages. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient toutes les données de webhook sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Svix
Tentatives automatiques
Les livraisons de webhooks échouées sont automatiquement relancées avec un réessai exponentiel, garantissant que les messages atteignent leur destination même pendant les pannes temporaires.
Signature de message
Tous les webhooks sortants sont signés avec HMAC-SHA256 ou Ed25519, permettant aux destinataires de vérifier cryptographiquement l'authenticité de chaque message.
Portail intégrable
Livrez un portail de gestion de webhooks pré-construit que vos clients peuvent utiliser pour enregistrer des points de terminaison et s'abonner à des événements — aucune interface utilisateur personnalisée n'est requise.
Journal d'audit de livraison
Chaque tentative de livraison est enregistrée avec tous les détails de la requête et de la réponse, ce qui facilite le débogage des échecs et la relecture des événements manqués.
SDKs multi-langues
Les SDK clients officiels pour Python, TypeScript, Go, Java, Ruby et C# vous permettent d'intégrer Svix dans n'importe quel backend en quelques minutes.
Pourquoi exécuter Svix avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.