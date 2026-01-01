Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — aucune base de données à maintenir. Il associe un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists avec des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.

Exécuter Jotty sur votre propre VPS signifie que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et exemptes de frais d'abonnement. La prise en charge multi-utilisateurs avec un panneau d'administration permet aux familles ou aux petites équipes de partager une seule instance avec des collections de notes séparées et un partage collaboratif optionnel via des liens.