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Application légère de prise de notes et de gestion de tâches, basée sur des fichiers, avec des tableaux Kanban et Markdown — ne nécessitant aucune base de données.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Jotty ?

Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — aucune base de données à maintenir. Il associe un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists avec des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.

Exécuter Jotty sur votre propre VPS signifie que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et exemptes de frais d'abonnement. La prise en charge multi-utilisateurs avec un panneau d'administration permet aux familles ou aux petites équipes de partager une seule instance avec des collections de notes séparées et un partage collaboratif optionnel via des liens.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Jotty

Stockage de fichiers

Les notes et les tâches sont enregistrées sous forme de fichiers Markdown et JSON — faciles à sauvegarder, à gérer les versions ou à migrer sans outils d'exportation propriétaires.

Éditeur de texte enrichi

L'éditeur WYSIWYG propulsé par TipTap prend en charge Markdown, les blocs de code avec coloration syntaxique et les listes de contrôle glisser-déposer pour une prise de notes efficace.

Tableaux Kanban

Visualisez les flux de travail des tâches avec des tableaux de projet de style Kanban et un suivi du temps intégré, sans déployer une plateforme de gestion de projet lourde.

Accès multi-utilisateur

Le panneau d'administration prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur avec des collections de notes séparées et des liens partageables pour une collaboration sélective.

Pourquoi exécuter Jotty avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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