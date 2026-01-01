Déployez OliveTin en un clic
Interface utilisateur web auto-hébergée légère qui expose des commandes shell prédéfinies sous forme de boutons sécurisés et exécutables en un clic.
Choisissez un pack VPS pour OliveTin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OliveTin ?
OliveTin est un petit service Go auto-hébergé qui transforme des commandes shell prédéfinies en boutons sécurisés, prêts à être exécutés en un clic, dans une interface web. L'administrateur décrit chaque action dans un fichier de configuration YAML — nom, icône, commande, arguments optionnels, boîte de dialogue de confirmation optionnelle — et OliveTin les affiche sous forme de tableau de bord ordonné que toute personne ayant accès peut invoquer sans toucher à un terminal.
L'auto-hébergement d'OliveTin sur votre propre VPS offre aux membres non techniques de votre foyer, aux coéquipiers juniors ou aux écrans tactiles de type borne un sous-ensemble contrôlé d'opérations qu'ils peuvent exécuter en toute sécurité — redémarrer un service bloqué, envoyer un paquet wake-on-LAN, actualiser une bibliothèque Plex, lancer une sauvegarde — sans avoir à fournir d'identifiants SSH ni à exposer l'exécution arbitraire de commandes. Étant donné qu'OliveTin n'exécute que les commandes que vous avez explicitement déclarées, le rayon d'impact reste limité par la configuration YAML.
Fonctionnalités clés de OliveTin
Actions définies par YAML
Décrivez chaque commande shell dans le fichier de configuration OliveTin avec un titre, une icône, des arguments facultatifs et un comportement d'exécution pour afficher un tableau de bord soigné.
Interface tactile et conviviale
Application monopage réactive conçue pour les téléphones, les tablettes et les écrans tactiles muraux — parfaite pour les automatisations domestiques de type borne interactive.
Arguments et listes déroulantes
Transformez les commandes complexes en listes déroulantes, champs de texte ou bascules de cases à cocher afin que les utilisateurs non techniques les exécutent avec les bons paramètres systématiquement.
Dialogues de confirmation
Marquez les actions sensibles avec des confirmations requises afin que les commandes dangereuses nécessitent un clic supplémentaire avant leur exécution.
Faible encombrement en ressources
Un seul binaire Go utilise seulement quelques Mo de RAM et un CPU minimal, idéal pour être placé sur un VPS à côté de services auto-hébergés plus lourds.
Webhook et API
Déclenchez des actions en externe via des webhooks HTTP ou l'API REST pour intégrer OliveTin dans des automatisations, des scripts et des passerelles domotiques.
Pourquoi exécuter OliveTin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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