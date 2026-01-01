Déployez CyberChef en un clic.
Le « Couteau suisse cyber » du GCHQ, avec plus de 300 opérations pour l'encodage, le chiffrement et l'analyse de données dans le navigateur.
Choisissez un pack VPS pour CyberChef
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CyberChef ?
CyberChef est un puissant outil web de manipulation de données développé par le GCHQ, offrant plus de 300 opérations intégrées pour le chiffrement, l'encodage, la compression, le hachage et la conversion de formats de données — le tout via une interface intuitive de glisser-déposer. Son système de « recettes » unique vous permet d'enchaîner plusieurs opérations en flux de travail réutilisables et partageables, tandis que la fonctionnalité « Magic » détecte automatiquement les types d'encodage pour accélérer l'analyse.
Comme CyberChef traite tout côté client dans votre navigateur, les données sensibles ne quittent jamais votre machine. L'auto-hébergement de votre propre instance sur un VPS garantit qu'elle est toujours disponible pour votre équipe, accessible uniquement au sein de votre infrastructure, et libre de toute dépendance vis-à-vis des versions hébergées publiques — ce qui est essentiel pour les opérations de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents qui traitent des données confidentielles.
Fonctionnalités clés de CyberChef
Plus de 300 opérations intégrées
Prend en charge Base64, AES, le hachage SHA, les regex, l'analyse IP, la compression et des dizaines d'autres opérations de transformation de données sans écrire de code.
Chaînage de recettes
Chaîner plusieurs opérations en recettes réutilisables qui peuvent être enregistrées et partagées via une URL, permettant des flux de travail de transformation de données reproductibles et documentés.
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent entièrement dans le navigateur — les données ne quittent jamais votre machine, ce qui garantit la sécurité pour les enquêtes de sécurité sensibles et les analyses confidentielles.
Auto-détection magique
L'opération Magic identifie automatiquement les schémas d'encodage inconnus et suggère les opérations correctes pour les décoder, accélérant ainsi le triage et l'analyse.
Débogage par point d'arrêt
Parcourez les recettes avec des points d'arrêt pour inspecter les états intermédiaires des données et dépanner les pipelines de transformation complexes à plusieurs étapes.
Pourquoi exécuter CyberChef avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.