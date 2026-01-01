DreamFactory est une plateforme de génération d'API open source qui crée instantanément des API REST et GraphQL entièrement documentées et protégées par des rôles pour n'importe quelle base de données — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server et plus encore — sans écrire une seule ligne de code. Connectez votre base de données, et DreamFactory génère une API CRUD complète avec authentification, limitation de débit et contrôle d'accès au niveau des champs intégrés.

L'auto-hébergement de DreamFactory sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données et de votre couche API, sans tarification par appel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MySQL pour la base de données système et Redis pour la mise en cache haute performance, vous offrant une plateforme API prête pour la production et immédiatement opérationnelle.