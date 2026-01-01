Déployez DreamFactory en 1 clic.
Plateforme d'API REST et GraphQL open source qui génère automatiquement des API de base de données sécurisées en quelques minutes sans codage.
Choisissez un pack VPS pour DreamFactory
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DreamFactory ?
DreamFactory est une plateforme de génération d'API open source qui crée instantanément des API REST et GraphQL entièrement documentées et protégées par des rôles pour n'importe quelle base de données — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server et plus encore — sans écrire une seule ligne de code. Connectez votre base de données, et DreamFactory génère une API CRUD complète avec authentification, limitation de débit et contrôle d'accès au niveau des champs intégrés.
L'auto-hébergement de DreamFactory sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données et de votre couche API, sans tarification par appel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MySQL pour la base de données système et Redis pour la mise en cache haute performance, vous offrant une plateforme API prête pour la production et immédiatement opérationnelle.
Fonctionnalités clés de DreamFactory
APIs auto-générées
Connectez n'importe quelle base de données SQL ou NoSQL et obtenez instantanément une API REST et GraphQL complète avec un support CRUD complet — sans nécessiter de codage manuel des points de terminaison.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définir des autorisations granulaires par utilisateur ou par rôle, restreignant l'accès jusqu'aux tables et champs individuels afin de sécuriser les données.
Prise en charge multi-bases de données
Générer des API à partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, et de dizaines d'autres sources de données à partir d'une seule plateforme.
Gestion des clés API
Émettre et révoquer des clés API par application ou consommateur, avec une limitation de débit optionnelle pour prévenir les abus et contrôler l'utilisation.
Documentation API en ligne
Chaque API générée est livrée avec une documentation Swagger interactive afin que les développeurs puissent explorer et tester les points de terminaison immédiatement.
Pourquoi exécuter DreamFactory avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.