Déployez Locust en un clic.
Framework de test de charge Python scriptable pour simuler des utilisateurs simultanés avec un tableau de bord web en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Locust ?
Locust est un outil de test de charge open source basé sur Python qui permet aux équipes d'ingénierie de définir le comportement des utilisateurs dans un code Python simple et de rejouer des millions de requêtes simultanées contre n'importe quelle cible HTTP ou de protocole personnalisé. Contrairement aux outils basés sur une interface graphique, les scénarios Locust sont des scripts versionnés, ce qui rend les tests faciles à examiner, à paramétrer et à intégrer dans les pipelines CI/CD.
L'interface utilisateur web intégrée affiche le débit en direct, les percentiles de temps de réponse et les taux d'erreur pendant l'exécution des tests, et vous permet d'augmenter ou de réduire le nombre d'utilisateurs en temps réel sans redémarrer. L'auto-hébergement de Locust sur votre VPS maintient le trafic de test et les identifiants hors de l'infrastructure SaaS tierce et vous permet de co-localiser le générateur de charge près du système cible afin de minimiser la latence réseau artificielle.
Fonctionnalités clés de Locust
Python Locustfiles
Rédigez des scénarios de test sous forme de classes Python simples avec un accès complet à la bibliothèque standard et aux packages tiers, permettant le contrôle de version et l'intégration CI.
Tableau de bord web en temps réel
Surveillez les requêtes par seconde, les percentiles de temps de réponse et les taux d'échec en direct dans votre navigateur, et ajustez le nombre d'utilisateurs simultanés sans arrêter le test.
Génération de charge distribuée
Ajouter des nœuds de travail pour coordonner la charge de plusieurs machines, en s'adaptant à des millions d'utilisateurs simultanés avec des statistiques agrégées collectées de manière centralisée.
Tout support de protocole
Tester les API REST, les WebSockets, gRPC et les protocoles TCP personnalisés en étendant la classe utilisateur de base avec n'importe quelle bibliothèque Python.
Mode CI headless
Exécutez des tests de manière non interactive avec des seuils de réussite/échec configurables basés sur les taux d'échec et la latence afin de contrôler automatiquement les déploiements dans votre pipeline.
Pourquoi exécuter Locust avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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