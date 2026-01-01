Déployez Documenso en un clic d'installation.
Plateforme de signature de documents open source pour des signatures électroniques juridiquement contraignantes avec une pleine propriété des données.
Choisissez un pack VPS pour Documenso
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Documenso ?
Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle des documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Elle prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.
L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS permet de conserver chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et un SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Documenso
Signature multipartite
Acheminez les documents à plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez l'état d'avancement en temps réel.
Pistes d'audit complètes
Chaque action est consignée avec des horodatages et des adresses IP, ce qui génère la piste de preuves nécessaire à des fins juridiques et de conformité.
Templates de document
Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées sous forme de modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents, tels que les contrats et les accords de non-divulgation (NDA).
Signature de certificat local
Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, ce qui permet de maintenir le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.
Notifications par courriel
Les rappels automatisés et les mises à jour de statut informent toutes les parties sans nécessiter de suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.
Pourquoi exécuter Documenso avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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