Déployez Pulse en un clic.
Tableau de bord de surveillance en temps réel pour Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker et Kubernetes avec des alertes et des métriques historiques.
Choisissez un pack VPS pour Pulse
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pulse ?
Pulse est un tableau de bord de surveillance open-source et en temps réel qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge continuellement chaque nœud connecté et diffuse les métriques de CPU, de mémoire, de stockage et de réseau vers une interface web rapide, afin que vous puissiez détecter une pression sur une machine virtuelle, un conteneur ou un datastore de sauvegarde au moment où elle se produit, plutôt qu'après une panne.
Étant donné que Pulse est auto-hébergé, chaque identifiant et chaque métrique restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce et sans licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par e-mail, webhooks ou chat avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.
Fonctionnalités clés de Pulse
Vue unifiée Proxmox
Surveiller plusieurs clusters Proxmox VE et instances de Proxmox Backup Server à partir d'un seul tableau de bord, avec des métriques par VM, par conteneur et par datastore.
Métriques de diffusion en continu en temps réel
Les données en temps réel du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau s'actualisent en permanence via WebSocket afin que vous voyiez les changements de charge dès qu'ils se produisent.
Surveillance Docker et Kubernetes
Suivez l'utilisation des ressources des conteneurs et des pods parallèlement à vos hôtes Proxmox pour une vue cohérente sur l'ensemble des machines virtuelles et des conteneurs.
Alertes de seuil configurables
Définissez des limites pour le CPU, la mémoire, le stockage ou la température et soyez averti par e-mail, webhook ou chat avant que les problèmes ne s'aggravent.
Interrogation d'API sans agent
Pulse se connecte à Proxmox en utilisant des jetons d'API, il n'y a donc rien de plus à installer sur les nœuds qu'il surveille.
Pourquoi exécuter Pulse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision