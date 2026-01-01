Déployez TubeArchivist en un clic
Archiveur YouTube auto-hébergé qui télécharge, indexe et diffuse votre vidéothèque depuis votre propre serveur.
Choisissez un pack VPS pour TubeArchivist
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TubeArchivist ?
TubeArchivist est une plateforme d'archivage YouTube auto-hébergée qui vous permet de garder le contrôle de votre collection de vidéos. Elle s'abonne aux chaînes, télécharge automatiquement les vidéos via yt-dlp et indexe tout avec Elasticsearch afin que vous puissiez effectuer des recherches parmi les titres, les descriptions, les sous-titres et les commentaires. Les vidéos sont diffusées via un lecteur web intégré avec un historique de visionnage et un suivi de la progression — aucun compte YouTube ni connexion internet n'est nécessaire après le téléchargement.
Contrairement aux outils de téléchargement ponctuels, TubeArchivist fonctionne en continu en arrière-plan. Il préserve les métadonnées, les miniatures, les sous-titres et les commentaires à côté de chaque fichier vidéo, et s'intègre avec Jellyfin et Plex pour les utilisateurs de serveurs multimédias qui souhaitent avoir leur archive à côté d'autres contenus.
Fonctionnalités clés de TubeArchivist
Abonnements aux chaînes
S'abonner aux chaînes YouTube et télécharger automatiquement les nouvelles mises en ligne selon un calendrier, pour maintenir vos archives à jour sans intervention manuelle.
Recherche plein texte
Elasticsearch indexe les titres de vidéos, les descriptions, les sous-titres et les commentaires afin que vous puissiez trouver instantanément n'importe quelle vidéo dans toute votre bibliothèque par mot-clé.
Intégration SponsorBlock
Passe automatiquement les segments sponsorisés, les introductions, les conclusions et les passages inutiles pendant la lecture grâce aux données SponsorBlock issues de la communauté.
Exportation Jellyfin et Plex
Des extensions compagnons pour Jellyfin et Plex vous permettent de parcourir votre bibliothèque TubeArchivist directement dans votre serveur multimédia existant.
Archivage des sous-titres
Télécharge et indexe les sous-titres de chaque vidéo archivée, permettant la recherche par mots-clés dans le contenu parlé sur l'ensemble de votre collection.
Commentaire d'archives
Archive en option le fil de commentaires complet de chaque vidéo avec le fichier multimédia, tout en préservant le contexte communautaire que YouTube pourrait supprimer.
Pourquoi exécuter TubeArchivist avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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