Déployez MySpeed en un clic
Un traqueur de tests de vitesse internet auto-hébergé qui exécute des tests automatisés et visualise l'historique de votre connexion au fil du temps.
Choisissez un pack VPS pour MySpeed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MySpeed ?
MySpeed est un outil léger et auto-hébergé de surveillance des tests de débit qui suit en continu les performances de votre connexion Internet. Il exécute des tests de débit automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.
Au-delà des mesures brutes, MySpeed offre des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé via e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour une intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.
Fonctionnalités clés de MySpeed
Tests de vitesse automatisés
Programmez des tests récurrents à l'aide d'expressions cron afin de surveiller en continu la qualité de votre connexion sans intervention manuelle.
Multiples fournisseurs de test
Choisissez entre Ookla, LibreSpeed et Cloudflare comme moteur de test de vitesse pour obtenir des résultats précis et comparables du fournisseur auquel vous faites confiance.
Graphiques historiques
Visualiser les tendances de téléchargement, d'envoi et de ping sur des plages de temps configurables pour repérer les schémas de dégradation et tenir votre FAI responsable.
Notifications de santé
Recevez des alertes par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram lorsque votre connexion tombe en dessous des seuils définis.
Métriques Prometheus
Exporter les résultats des tests de vitesse sous forme de métriques Prometheus pour les intégrer aux tableaux de bord Grafana, aux côtés de vos autres outils de surveillance d'infrastructure.
Pourquoi exécuter MySpeed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web