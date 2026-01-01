Déployez LazyLibrarian en un clic.
Outil d'automatisation qui suit les auteurs, trouve des livres électroniques et des livres audio, et les transmet à vos logiciels de téléchargement.
Choisissez un pack VPS pour LazyLibrarian
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LazyLibrarian ?
LazyLibrarian est le pendant de Sonarr et Radarr, dédié aux livres — un serveur d'automatisation auto-hébergé qui surveille vos auteurs préférés, suit les sorties de livres individuelles, recherche des fichiers correspondants sur Usenet et les indexeurs de torrents, et transmet les publications choisies à NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent ou tout autre téléchargeur que vous utilisez déjà.
L'auto-hébergement de LazyLibrarian sur un VPS vous offre un bibliothécaire disponible 24h/24 et 7j/7 qui détecte les nouvelles publications dès leur apparition, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque Calibre existante, et renomme et étiquette tout automatiquement afin que votre collection d'ebooks et de livres audio reste organisée sans travail manuel.
Fonctionnalités clés de LazyLibrarian
Suivi et découverte d'auteurs
Ajoutez des auteurs par leur nom et LazyLibrarian construit leur bibliographie complète à partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary et d'autres sources.
Prise en charge des livres audio et des livres numériques
Gère les formats de livres audio et de livres électroniques avec des règles de qualité et de source distinctes pour chacun, ainsi une seule instance gère deux bibliothèques.
Intégration de Calibre et Goodreads
Importe votre bibliothèque Calibre existante pour éviter les doublons, synchronise les listes de lecture/à lire depuis Goodreads et met à jour automatiquement les métadonnées.
Support natif de l'indexeur
Plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, et des dizaines d'indexeurs Usenet et torrent via Newznab et Torznab.
Suivi des magazines et des séries
Surveille les magazines thématiques et les séries de plusieurs livres, mettant en file d'attente les nouvelles parutions dès leur indexation, sans recherches manuelles.
Pourquoi exécuter LazyLibrarian avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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