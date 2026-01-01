Déployez Bluesky PDS avec une installation en un clic.
Serveur de données personnelles auto-hébergé pour le réseau Bluesky, vous donnant un contrôle total sur votre identité sociale et votre contenu.
Choisissez un pack VPS pour Bluesky PDS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bluesky PDS ?
Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky selon vos propres conditions. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.
Exécuter votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations d'abonnés sont portables : si vous changez de fournisseurs d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin, et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.
Fonctionnalités clés de Bluesky PDS
Maîtrise totale des données
Vos publications, mentions J'aime et graphe social sont stockés sur votre propre serveur sous le protocole AT, les rendant entièrement portables et indépendants de toute plateforme unique.
Identité décentralisée
Le PDS gère votre DID (Identifiant Décentralisé), vous offrant une identité persistante et auto-souveraine qui ne peut être révoquée par un service tiers.
Identifiants de domaine personnalisés
Hébergez votre identifiant Bluesky sur votre propre domaine, renforçant votre identité et affirmant clairement votre présence.
Compatibilité réseau complète
Se synchronise automatiquement avec le relais Bluesky pour que votre contenu apparaisse dans le fil d'actualité global et soit accessible depuis n'importe quel client ou application Bluesky.
Outils d'administration intégrés
L'outil pdsadmin fourni vous permet de gérer les comptes, de gérer la rotation des clés et d'effectuer les tâches d'administration de serveur directement depuis la ligne de commande.
Pourquoi exécuter Bluesky PDS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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