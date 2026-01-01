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Serveur de données personnelles auto-hébergé pour le réseau Bluesky, vous donnant un contrôle total sur votre identité sociale et votre contenu.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bluesky PDS ?

Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky selon vos propres conditions. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.

Exécuter votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations d'abonnés sont portables : si vous changez de fournisseurs d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin, et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Bluesky PDS

Maîtrise totale des données

Vos publications, mentions J'aime et graphe social sont stockés sur votre propre serveur sous le protocole AT, les rendant entièrement portables et indépendants de toute plateforme unique.

Identité décentralisée

Le PDS gère votre DID (Identifiant Décentralisé), vous offrant une identité persistante et auto-souveraine qui ne peut être révoquée par un service tiers.

Identifiants de domaine personnalisés

Hébergez votre identifiant Bluesky sur votre propre domaine, renforçant votre identité et affirmant clairement votre présence.

Compatibilité réseau complète

Se synchronise automatiquement avec le relais Bluesky pour que votre contenu apparaisse dans le fil d'actualité global et soit accessible depuis n'importe quel client ou application Bluesky.

Outils d'administration intégrés

L'outil pdsadmin fourni vous permet de gérer les comptes, de gérer la rotation des clés et d'effectuer les tâches d'administration de serveur directement depuis la ligne de commande.

Pourquoi exécuter Bluesky PDS avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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