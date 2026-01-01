Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
Choisissez un pack VPS pour Apache SkyWalking
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache SkyWalking ?
Apache SkyWalking est un projet membre de la CNCF offrant une observabilité de bout en bout pour les systèmes cloud native et distribués. Il collecte les traces distribuées, les métriques de service, la corrélation des logs et le profilage continu via eBPF — offrant aux équipes d'ingénierie une vue unifiée de l'ensemble de leur pile sans avoir à assembler des outils distincts. Les cartes de topologie intégrées et le système d'alertes facilitent l'identification des points chauds de latence, des défaillances de dépendance et des anomalies avant qu'elles ne s'aggravent.
Ce déploiement associe le serveur SkyWalking OAP à BanyanDB, le moteur de stockage de séries temporelles natif de SkyWalking, éliminant ainsi le besoin d'un Elasticsearch externe ou d'une autre base de données. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données de télémétrie — les charges utiles de traces, les métriques de performance des services et les résultats de profilage restent entièrement sur votre propre infrastructure sans tarification par span.
Fonctionnalités clés de Apache SkyWalking
Traçage distribué
Capture les traces complètes des requêtes à travers les microservices avec propagation automatique du contexte, exposant les dépendances de service et les ventilations de latence par opération.
Profilage eBPF
Le profilage continu du CPU et de la mémoire à l'aide d'eBPF sonde le processus en cours d'exécution sans modification du code, identifiant les points chauds en production sans la surcharge d'échantillonnage.
Cartes de topologie de service
Les diagrammes de topologie générés automatiquement en temps réel affichent les relations d'appel, les taux d'erreur et le débit entre chaque service de votre architecture.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Pourquoi exécuter Apache SkyWalking avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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