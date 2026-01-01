Déployez Yucca en un clic
NVR auto-hébergé pour caméras IP avec détection de mouvement, prise en charge RTSP/ONVIF et une interface web pour les flux en direct et enregistrés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yucca ?
Yucca est un enregistreur vidéo réseau (NVR) auto-hébergé conçu pour gérer des caméras IP à n'importe quelle échelle, depuis quelques caméras de sécurité domestiques jusqu'à des milliers de flux d'entreprise. Il prend en charge les protocoles RTSP, ONVIF et les protocoles de caméra IP courants, offrant la visualisation en direct, l'enregistrement et la lecture via une interface web et une application Android.
L'auto-hébergement de Yucca sur un VPS permet de conserver toutes les séquences de caméra au sein de votre infrastructure, sans frais de stockage cloud ni accès tiers. La détection de mouvement avec alertes par e-mail, les métriques Prometheus pour la surveillance et une architecture évolutive en font une solution de surveillance pratique pour la sécurité domestique, la surveillance de commerces de détail et les environnements de petites entreprises.
Fonctionnalités clés de Yucca
Support RTSP et ONVIF
Connectez n'importe quelle caméra IP qui utilise les protocoles RTSP ou ONVIF, couvrant la grande majorité des caméras grand public et professionnelles.
Détection de mouvement
Déclenchez automatiquement les enregistrements et les alertes par e-mail lorsqu'un mouvement est détecté dans les zones de la caméra, ce qui réduit l'espace de stockage et les fausses alertes.
En direct et lecture enregistrée
Visualisez les flux de caméras en direct et consultez les séquences enregistrées via l'interface web ou l'application Android associée.
Architecture évolutive
Yucca s'adapte d'une poignée de caméras domestiques à des milliers de flux simultanés sans modifications architecturales.
Métriques Prometheus
Exporter l'enregistrement et les métriques de santé du flux vers Prometheus pour l'intégration avec les tableaux de bord de surveillance existants.
Pourquoi exécuter Yucca avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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