Yucca est un enregistreur vidéo réseau (NVR) auto-hébergé conçu pour gérer des caméras IP à n'importe quelle échelle, depuis quelques caméras de sécurité domestiques jusqu'à des milliers de flux d'entreprise. Il prend en charge les protocoles RTSP, ONVIF et les protocoles de caméra IP courants, offrant la visualisation en direct, l'enregistrement et la lecture via une interface web et une application Android.

L'auto-hébergement de Yucca sur un VPS permet de conserver toutes les séquences de caméra au sein de votre infrastructure, sans frais de stockage cloud ni accès tiers. La détection de mouvement avec alertes par e-mail, les métriques Prometheus pour la surveillance et une architecture évolutive en font une solution de surveillance pratique pour la sécurité domestique, la surveillance de commerces de détail et les environnements de petites entreprises.