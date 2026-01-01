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Plateforme automatisée de découverte musicale et de gestion de collection qui relie les services de streaming à votre bibliothèque auto-hébergée.

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8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SoulSync ?

SoulSync est une plateforme intelligente de gestion musicale qui connecte vos comptes de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer — à votre bibliothèque musicale auto-hébergée. Elle synchronise automatiquement les playlists, surveille les artistes pour les nouvelles sorties, enrichit les métadonnées via dix processus d'arrière-plan parallèles et organise les fichiers téléchargés en utilisant vos conventions de nommage préférées.

Contrairement aux serveurs multimédias passifs, SoulSync gère activement votre collection : elle génère des playlists de découverte personnalisées, synchronise l'historique d'écoute et s'intègre avec Plex, Jellyfin ou Navidrome pour maintenir votre bibliothèque locale en phase avec vos goûts de streaming. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de vos données d'écoute et maintient votre collection entièrement sous votre contrôle.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de SoulSync

Synchronisation du service de streaming

Synchronisez les playlists de Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer directement dans votre bibliothèque musicale locale avec des mises à jour automatiques.

Suivi des sorties d'artistes

Suivez vos artistes préférés et téléchargez automatiquement les nouvelles sorties dès qu'elles apparaissent sur les plateformes de streaming connectées.

Enrichissement des métadonnées

Dix processus d'arrière-plan parallèles extraient les illustrations, les paroles et les tags de MusicBrainz, Spotify, Genius et LRClib pour maintenir votre collection bien organisée.

Intégration de serveur média

Connectez-vous à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour que votre bibliothèque locale reste synchronisée avec votre historique de streaming et vos listes de lecture.

Listes de lecture de découverte

Générez des playlists personnalisées — Radar des nouveautés, Découvertes de la semaine, et des mix par décennie ou genre — basées sur vos habitudes d'écoute.

Pourquoi exécuter SoulSync avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Martin K
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