Déployez SoulSync en un clic
Plateforme automatisée de découverte musicale et de gestion de collection qui relie les services de streaming à votre bibliothèque auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour SoulSync
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SoulSync ?
SoulSync est une plateforme intelligente de gestion musicale qui connecte vos comptes de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer — à votre bibliothèque musicale auto-hébergée. Elle synchronise automatiquement les playlists, surveille les artistes pour les nouvelles sorties, enrichit les métadonnées via dix processus d'arrière-plan parallèles et organise les fichiers téléchargés en utilisant vos conventions de nommage préférées.
Contrairement aux serveurs multimédias passifs, SoulSync gère activement votre collection : elle génère des playlists de découverte personnalisées, synchronise l'historique d'écoute et s'intègre avec Plex, Jellyfin ou Navidrome pour maintenir votre bibliothèque locale en phase avec vos goûts de streaming. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de vos données d'écoute et maintient votre collection entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de SoulSync
Synchronisation du service de streaming
Synchronisez les playlists de Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer directement dans votre bibliothèque musicale locale avec des mises à jour automatiques.
Suivi des sorties d'artistes
Suivez vos artistes préférés et téléchargez automatiquement les nouvelles sorties dès qu'elles apparaissent sur les plateformes de streaming connectées.
Enrichissement des métadonnées
Dix processus d'arrière-plan parallèles extraient les illustrations, les paroles et les tags de MusicBrainz, Spotify, Genius et LRClib pour maintenir votre collection bien organisée.
Intégration de serveur média
Connectez-vous à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour que votre bibliothèque locale reste synchronisée avec votre historique de streaming et vos listes de lecture.
Listes de lecture de découverte
Générez des playlists personnalisées — Radar des nouveautés, Découvertes de la semaine, et des mix par décennie ou genre — basées sur vos habitudes d'écoute.
Pourquoi exécuter SoulSync avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic