Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.

L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas d'Internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez des fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les recharge à chaud, exposant une interface web unifiée avec une recherche en texte intégral sur chaque archive que vous chargez.