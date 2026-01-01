Déployer BookStack en un clic.
Plateforme wiki auto-hébergée avec une hiérarchie structurée de livres, chapitres et pages pour une documentation d'équipe organisée.
Choisissez un pack VPS pour BookStack
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BookStack ?
BookStack est un wiki gratuit et open source, basé sur Laravel, qui organise la documentation en une hiérarchie à trois niveaux (Livres, Chapitres et Pages) — reflétant la manière dont les gens conçoivent naturellement le contenu structuré. Un éditeur WYSIWYG, un mode Markdown intégré et l'intégration de diagrammes draw.io permettent aux équipes de rédiger et d'illustrer la documentation sans quitter la plateforme.
L'auto-hébergement de BookStack sur votre propre VPS permet de conserver la documentation interne sensible — runbooks, décisions d'architecture, politiques RH — entièrement au sein de votre infrastructure, sans coûts par utilisateur et sans accès tiers à votre contenu. Les permissions basées sur les rôles vous permettent de contrôler précisément qui peut lire ou modifier chaque section de la base de connaissances.
Fonctionnalités clés de BookStack
Hiérarchie structurée
Les Livres, Chapitres et Pages maintiennent la documentation organisée et navigable à mesure que la base de connaissances s'enrichit de milliers d'entrées.
WYSIWYG et éditeurs Markdown
Les rédacteurs choisissent leur expérience d'édition préférée — un éditeur de blocs visuel ou du Markdown brut avec prévisualisation en direct — page par page.
Permissions basées sur les rôles
Le contrôle d'accès granulaire au niveau du livre, du chapitre et de la page vous permet de segmenter la documentation entre les équipes, les sous-traitants et les lecteurs publics.
Recherche en texte intégral
La recherche rapide dans tout le texte des pages, les titres et les métadonnées permet aux utilisateurs de trouver des réponses sans avoir besoin de savoir où le contenu est classé.
Historique des révisions de la page
Chaque modification est versionnée avec visualisation des différences et restauration en un clic, offrant une piste d'audit et un filet de sécurité pour la documentation collaborative.
Pourquoi exécuter BookStack avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic