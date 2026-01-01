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Plateforme wiki auto-hébergée avec une hiérarchie structurée de livres, chapitres et pages pour une documentation d'équipe organisée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec BookStack ?

BookStack est un wiki gratuit et open source, basé sur Laravel, qui organise la documentation en une hiérarchie à trois niveaux (Livres, Chapitres et Pages) — reflétant la manière dont les gens conçoivent naturellement le contenu structuré. Un éditeur WYSIWYG, un mode Markdown intégré et l'intégration de diagrammes draw.io permettent aux équipes de rédiger et d'illustrer la documentation sans quitter la plateforme.

L'auto-hébergement de BookStack sur votre propre VPS permet de conserver la documentation interne sensible — runbooks, décisions d'architecture, politiques RH — entièrement au sein de votre infrastructure, sans coûts par utilisateur et sans accès tiers à votre contenu. Les permissions basées sur les rôles vous permettent de contrôler précisément qui peut lire ou modifier chaque section de la base de connaissances.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de BookStack

Hiérarchie structurée

Les Livres, Chapitres et Pages maintiennent la documentation organisée et navigable à mesure que la base de connaissances s'enrichit de milliers d'entrées.

WYSIWYG et éditeurs Markdown

Les rédacteurs choisissent leur expérience d'édition préférée — un éditeur de blocs visuel ou du Markdown brut avec prévisualisation en direct — page par page.

Permissions basées sur les rôles

Le contrôle d'accès granulaire au niveau du livre, du chapitre et de la page vous permet de segmenter la documentation entre les équipes, les sous-traitants et les lecteurs publics.

Recherche en texte intégral

La recherche rapide dans tout le texte des pages, les titres et les métadonnées permet aux utilisateurs de trouver des réponses sans avoir besoin de savoir où le contenu est classé.

Historique des révisions de la page

Chaque modification est versionnée avec visualisation des différences et restauration en un clic, offrant une piste d'audit et un filet de sécurité pour la documentation collaborative.

Pourquoi exécuter BookStack avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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