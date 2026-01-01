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Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mail-Archiver ?

Mail-Archiver est une plateforme d'archivage et de recherche d'e-mails open-source, basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Il se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.

L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails vous donne un contrôle total sur la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme — pas d'accès Cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et pas de dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés vers n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mail-Archiver

Synchronisation IMAP et M365

Archive automatiquement les e-mails de n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, maintenant votre copie locale toujours à jour.

Recherche plein texte

Rechercher instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.

Exporter et restaurer

Exporter l'intégralité des boîtes aux lettres au format .mbox ou sous forme de fichiers .eml compressés, ou restaurer des e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.

Accès multi-utilisateur

Gérez plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Gestionnaire autonome et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.

Politiques de rétention

Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un nombre de jours défini, tout en conservant l'archive locale intacte.

Importation MBox et EML

Importer des archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 GB pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.

Pourquoi exécuter Mail-Archiver avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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