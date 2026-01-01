Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.

Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds — with no data shared with third-party analytics platforms.