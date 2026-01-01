WebTop offre un environnement de bureau Linux complet accessible depuis n'importe quel navigateur via le streaming KasmVNC. Développé par LinuxServer.io, il propose KDE, XFCE et d'autres environnements de bureau avec un stockage persistant du répertoire personnel, une gestion de fichiers intégrée, un passthrough audio et vidéo, et des performances graphiques fluides grâce à une configuration de mémoire partagée.

L'auto-hébergement de WebTop sur un VPS vous offre un bureau à distance sécurisé accessible sans VPN ni logiciel client RDP. Il est idéal pour exécuter des applications graphiques Linux depuis des environnements restreints, offrant un espace de travail de développement ou de productivité cohérent accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.