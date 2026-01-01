Déployer WebTop en un clic.
Environnement de bureau Linux complet dans votre navigateur avec des sessions persistantes, la gestion des fichiers et la prise en charge audio/vidéo.
Choisissez un pack VPS pour WebTop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WebTop ?
WebTop offre un environnement de bureau Linux complet accessible depuis n'importe quel navigateur via le streaming KasmVNC. Développé par LinuxServer.io, il propose KDE, XFCE et d'autres environnements de bureau avec un stockage persistant du répertoire personnel, une gestion de fichiers intégrée, un passthrough audio et vidéo, et des performances graphiques fluides grâce à une configuration de mémoire partagée.
L'auto-hébergement de WebTop sur un VPS vous offre un bureau à distance sécurisé accessible sans VPN ni logiciel client RDP. Il est idéal pour exécuter des applications graphiques Linux depuis des environnements restreints, offrant un espace de travail de développement ou de productivité cohérent accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Fonctionnalités clés de WebTop
Bureau basé sur navigateur
Accédez à un bureau Linux complet depuis n'importe quel navigateur sans installer de VPN, de RDP ou de logiciel client de bureau à distance.
Environnements de bureau multiples
Choisissez parmi KDE, XFCE, MATE et d'autres environnements de bureau en fonction de votre flux de travail et de vos préférences en matière de ressources.
Stockage persistant
Le répertoire personnel et les données d'application persistent entre les sessions, maintenant vos fichiers et configurations intacts lors des reconnexions.
Support audio et vidéo
Le pass-through multimédia permet la lecture de l'audio et de la vidéo au sein de l'environnement de bureau conteneurisé.
Accès à distance sécurisé
Accéder au bureau via HTTPS via Traefik sans exposer les ports RDP ou VNC directement à internet.
Pourquoi exécuter WebTop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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