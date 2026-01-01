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Environnement de bureau Linux complet dans votre navigateur avec des sessions persistantes, la gestion des fichiers et la prise en charge audio/vidéo.

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69 % de réduction
KVM 1
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5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WebTop ?

WebTop offre un environnement de bureau Linux complet accessible depuis n'importe quel navigateur via le streaming KasmVNC. Développé par LinuxServer.io, il propose KDE, XFCE et d'autres environnements de bureau avec un stockage persistant du répertoire personnel, une gestion de fichiers intégrée, un passthrough audio et vidéo, et des performances graphiques fluides grâce à une configuration de mémoire partagée.

L'auto-hébergement de WebTop sur un VPS vous offre un bureau à distance sécurisé accessible sans VPN ni logiciel client RDP. Il est idéal pour exécuter des applications graphiques Linux depuis des environnements restreints, offrant un espace de travail de développement ou de productivité cohérent accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de WebTop

Bureau basé sur navigateur

Accédez à un bureau Linux complet depuis n'importe quel navigateur sans installer de VPN, de RDP ou de logiciel client de bureau à distance.

Environnements de bureau multiples

Choisissez parmi KDE, XFCE, MATE et d'autres environnements de bureau en fonction de votre flux de travail et de vos préférences en matière de ressources.

Stockage persistant

Le répertoire personnel et les données d'application persistent entre les sessions, maintenant vos fichiers et configurations intacts lors des reconnexions.

Support audio et vidéo

Le pass-through multimédia permet la lecture de l'audio et de la vidéo au sein de l'environnement de bureau conteneurisé.

Accès à distance sécurisé

Accéder au bureau via HTTPS via Traefik sans exposer les ports RDP ou VNC directement à internet.

Pourquoi exécuter WebTop avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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