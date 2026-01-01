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Plateforme de portail de données open source pour la publication, le partage et la découverte de jeux de données de recherche et gouvernementaux.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec CKAN ?

CKAN est le principal système de gestion de données open source utilisé par les gouvernements nationaux, régionaux et municipaux, ainsi que par les institutions de recherche, pour alimenter les portails de données publiques. Il combine un catalogue de jeux de données structurés, des schémas de métadonnées riches, un moteur de recherche en texte intégral et un DataStore tabulaire qui expose les fichiers CSV et Excel téléchargés via une API REST interrogeable.

L'auto-hébergement de CKAN sur votre propre VPS garde chaque jeu de données, structure organisationnelle et jeton API sous votre contrôle, sans frais par jeu de données et sans accès tiers à vos enregistrements. La plateforme est hautement extensible grâce à des centaines de plugins communautaires couvrant la collecte, les données spatiales, l'échange DCAT, l'authentification unique et les schémas personnalisés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de CKAN

Catalogue complet de jeux de données

Organiser les jeux de données en groupes et organisations avec des schémas de métadonnées personnalisés, des balises, des licences et un historique de révision complet par ressource.

API DataStore interrogeable

Les fichiers CSV et Excel téléchargés sont insérés dans un DataStore basé sur PostgreSQL qui expose le filtrage, le tri et les requêtes SQL via REST.

Recherche propulsée par Solr

Un index Solr dédié offre une recherche à facettes rapide à travers les titres, les descriptions, les balises et les champs personnalisés, même sur les portails avec des millions d'enregistrements.

Moissonneurs et DCAT

Extraire les métadonnées depuis d'autres points d'accès CKAN, CSW et DCAT pour fédérer les jeux de données entre les institutions sans saisie manuelle.

Autorisations granulaires

Les rôles basés sur l'organisation vous permettent de contrôler qui peut créer, modifier et publier des ensembles de données, avec des états de visibilité public, privé et brouillon par ressource.

Pourquoi exécuter CKAN avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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