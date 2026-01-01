Déployer CKAN en un clic
Plateforme de portail de données open source pour la publication, le partage et la découverte de jeux de données de recherche et gouvernementaux.
Choisissez un pack VPS pour CKAN
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CKAN ?
CKAN est le principal système de gestion de données open source utilisé par les gouvernements nationaux, régionaux et municipaux, ainsi que par les institutions de recherche, pour alimenter les portails de données publiques. Il combine un catalogue de jeux de données structurés, des schémas de métadonnées riches, un moteur de recherche en texte intégral et un DataStore tabulaire qui expose les fichiers CSV et Excel téléchargés via une API REST interrogeable.
L'auto-hébergement de CKAN sur votre propre VPS garde chaque jeu de données, structure organisationnelle et jeton API sous votre contrôle, sans frais par jeu de données et sans accès tiers à vos enregistrements. La plateforme est hautement extensible grâce à des centaines de plugins communautaires couvrant la collecte, les données spatiales, l'échange DCAT, l'authentification unique et les schémas personnalisés.
Fonctionnalités clés de CKAN
Catalogue complet de jeux de données
Organiser les jeux de données en groupes et organisations avec des schémas de métadonnées personnalisés, des balises, des licences et un historique de révision complet par ressource.
API DataStore interrogeable
Les fichiers CSV et Excel téléchargés sont insérés dans un DataStore basé sur PostgreSQL qui expose le filtrage, le tri et les requêtes SQL via REST.
Recherche propulsée par Solr
Un index Solr dédié offre une recherche à facettes rapide à travers les titres, les descriptions, les balises et les champs personnalisés, même sur les portails avec des millions d'enregistrements.
Moissonneurs et DCAT
Extraire les métadonnées depuis d'autres points d'accès CKAN, CSW et DCAT pour fédérer les jeux de données entre les institutions sans saisie manuelle.
Autorisations granulaires
Les rôles basés sur l'organisation vous permettent de contrôler qui peut créer, modifier et publier des ensembles de données, avec des états de visibilité public, privé et brouillon par ressource.
Pourquoi exécuter CKAN avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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