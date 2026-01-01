Déployer EmbyStat en un clic.
Tableau de bord de statistiques et d'analyse pour serveurs multimédias Emby et Jellyfin avec des informations détaillées sur la bibliothèque et des rapports de visionnage.
Choisissez un pack VPS pour EmbyStat
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EmbyStat ?
EmbyStat est une application d'analyse et de statistiques dédiée aux serveurs multimédias Emby et Jellyfin. Elle se connecte directement à l'API de votre serveur multimédia pour collecter des données sur votre bibliothèque, vos habitudes de visionnage et les performances de votre serveur, et présente ces informations via des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.
Le déploiement d'EmbyStat sur un VPS assure une collecte de données continue en arrière-plan et des analyses toujours accessibles, sans consommer les ressources de votre serveur multimédia. Le stockage persistant conserve les statistiques historiques pour une analyse des tendances à long terme, et la collecte planifiée maintient les rapports à jour sans intervention manuelle.
Fonctionnalités clés de EmbyStat
Statistiques de la bibliothèque
Des analyses détaillées de votre vidéothèque par genre, qualité, langue et note donnent une image complète de votre collection de médias.
Consultation des statistiques
Suivre l'historique de visionnage et les habitudes de visionnage par utilisateur, révélant quel contenu est regardé, revu ou laissé inachevé.
Détection des doublons
Identifie les fichiers en double dans votre bibliothèque pour vous aider à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir une collection propre et bien organisée.
Surveillance de la santé du serveur
Surveille les indicateurs de performance du serveur et l'activité des utilisateurs pour aider à identifier les goulots d'étranglement et assurer une expérience de streaming fluide.
Graphiques interactifs
Les tableaux de bord visuels avec des graphiques et des diagrammes facilitent l'exploration des tendances et le partage rapide des informations de la bibliothèque.
Pourquoi exécuter EmbyStat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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