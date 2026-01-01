Installation de Norish en un clic.
Gestionnaire de recettes open source pour les ménages, avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Norish
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Norish ?
Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue en priorité pour les foyers, les familles et les colocations. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran — éliminant ainsi le travail de transcription manuel que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies basées sur l'IA s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.
Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Norish
Importation de recettes pour les réseaux sociaux
Importer des recettes depuis n'importe quelle URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou des vidéos TikTok à l'aide d'un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.
Analyse nutritionnelle par IA
Générer automatiquement les informations nutritionnelles et détecter les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.
Synchronisation du foyer en temps réel
Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications du plan de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.
Listes de courses mutualisées
Créez des listes de courses familiales directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.
Planificateur de repas CalDAV
Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.
Pourquoi exécuter Norish avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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