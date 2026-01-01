Plone est un CMS open source mature, de qualité entreprise, construit sur une base Python solide. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec plus de 20 ans d'expérience sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 propose l'interface utilisateur Classic — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, un contenu multilingue, le versionnement et un riche écosystème d'extensions dépassant les 300 paquets.

L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, aucune licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente des workflows de publication headless et hybrides.