Déployez Bytebase en un clic.
Plateforme DevOps de base de données open source pour examiner, approuver et déployer les modifications de schéma en toute sécurité dans tous les environnements.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bytebase ?
Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles des DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles d'examen SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.
Il prend en charge plus de 20 systèmes de bases de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et plus encore — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des modifications entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.
Fonctionnalités clés de Bytebase
Flux de travail de modification de base de données
Acheminez chaque migration de schéma via des étapes d'examen et d'approbation configurables avant qu'elle n'atteigne tout environnement de base de données.
Examen SQL intégré
Plus de 200 règles détectent automatiquement les anti-patterns, les index manquants et les opérations destructrices avant qu'un changement ne soit approuvé.
Intégration GitOps
Connectez Bytebase à votre dépôt Git afin que les migrations de base de données suivent le même processus de demande d'extraction que le code d'application.
Déploiements multi-environnements
Définir des pipelines ordonnés pour les environnements de développement, de staging et de production, avec des validations obligatoires à chaque étape.
Audit et conformité
Chaque migration et approbation est enregistrée dans un journal infalsifiable avec des horodatages et l'attribution de l'utilisateur, soutenant SOC 2 et les cadres similaires.
Pourquoi exécuter Bytebase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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