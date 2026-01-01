Déployez Neo4j en un clic.
La principale base de données graphique open source au monde, conçue pour stocker et interroger des données profondément connectées à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Neo4j ?
Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif le rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous recherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles face aux problèmes de données connectées.
L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données de relations sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.
Fonctionnalités clés de Neo4j
Stockage de graphe natif
Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent égaler.
Langage de requête Cypher
Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la correspondance de motifs, spécialement conçu pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, de type SQL.
Interface utilisateur du navigateur intégrée
Neo4j Browser fournit une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.
Transactions ACID
La conformité ACID complète assure la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail en production où l'exactitude est non négociable.
REST & Bolt APIs
Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j à l'aide de pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.
Algorithmes de graphes
La bibliothèque Graph Data Science fournit plus de 65 algorithmes – PageRank, détection de communautés, recherche de chemins – s'exécutant directement sur votre graphe sans exporter de données.
Pourquoi exécuter Neo4j avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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