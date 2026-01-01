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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Neo4j ?

Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif le rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous recherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles face aux problèmes de données connectées.

L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données de relations sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Neo4j

Stockage de graphe natif

Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent égaler.

Langage de requête Cypher

Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la correspondance de motifs, spécialement conçu pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, de type SQL.

Interface utilisateur du navigateur intégrée

Neo4j Browser fournit une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.

Transactions ACID

La conformité ACID complète assure la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail en production où l'exactitude est non négociable.

REST & Bolt APIs

Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j à l'aide de pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.

Algorithmes de graphes

La bibliothèque Graph Data Science fournit plus de 65 algorithmes – PageRank, détection de communautés, recherche de chemins – s'exécutant directement sur votre graphe sans exporter de données.

Pourquoi exécuter Neo4j avec Hostinger ?

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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