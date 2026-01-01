Quasarr est un service Python léger qui se fait passer pour un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd, puis distribue chaque téléchargement à JDownloader 2 via son API cloud My JDownloader. Le résultat est un pont transparent qui permet à Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr et Magazarr de rechercher et de télécharger depuis des hébergeurs en un clic sans jamais toucher au véritable Usenet ou BitTorrent.

L'auto-hébergement de Quasarr sur un VPS maintient le pont en ligne 24 heures sur 24, aux côtés de JDownloader, et inclut un flux de décryptage CAPTCHA intégré pour les liens protégés. Les sponsors GitHub actifs peuvent brancher SponsorsHelper pour résoudre automatiquement les CAPTCHA.