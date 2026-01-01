Karaoke Eternal est une plateforme de karaoké pour fêtes entièrement auto-hébergée qui transforme n'importe quel écran en affichage de karaoké. Les invités rejoignent une salle en scannant un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune installation d'application n'est requise. L'hôte contrôle la lecture depuis n'importe quel navigateur, tandis que plusieurs salles indépendantes vous permettent d'organiser des sessions simultanées avec des files d'attente distinctes.

Les formats pris en charge incluent les pistes MP3+G avec paroles CDG, les MP3+G compressés, les vidéos karaoké MP4 et les visualisations WebGL pour les pistes sans paroles. Les médias et les paramètres sont stockés dans une base de données SQLite intégrée, sans qu'aucun service de base de données externe ne soit requis. La configuration initiale de l'administrateur s'effectue lors du premier accès via l'interface web. L'auto-hébergement sur votre VPS garde votre bibliothèque de karaoké privée et toujours disponible dès qu'une fête commence.