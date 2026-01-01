Déployer Karaoke Eternal avec une installation en un clic.
Plateforme de soirée karaoké auto-hébergée où les invités mettent des chansons en file d'attente depuis leurs navigateurs mobiles à l'aide de codes QR.
Choisissez un pack VPS pour Karaoke Eternal
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Karaoke Eternal ?
Karaoke Eternal est une plateforme de karaoké pour fêtes entièrement auto-hébergée qui transforme n'importe quel écran en affichage de karaoké. Les invités rejoignent une salle en scannant un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune installation d'application n'est requise. L'hôte contrôle la lecture depuis n'importe quel navigateur, tandis que plusieurs salles indépendantes vous permettent d'organiser des sessions simultanées avec des files d'attente distinctes.
Les formats pris en charge incluent les pistes MP3+G avec paroles CDG, les MP3+G compressés, les vidéos karaoké MP4 et les visualisations WebGL pour les pistes sans paroles. Les médias et les paramètres sont stockés dans une base de données SQLite intégrée, sans qu'aucun service de base de données externe ne soit requis. La configuration initiale de l'administrateur s'effectue lors du premier accès via l'interface web. L'auto-hébergement sur votre VPS garde votre bibliothèque de karaoké privée et toujours disponible dès qu'une fête commence.
Fonctionnalités clés de Karaoke Eternal
File d'attente de chansons mobile
Les invités scannent un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune application à télécharger ni compte à créer.
Multiples salles de fête
Organisez des sessions de karaoké simultanées dans des salles indépendantes, chacune avec sa propre file d'attente et son propre lecteur, idéal pour les grands lieux ou événements.
CDG et Support Vidéo
Lire des pistes MP3+G synchronisées CDG, des vidéos karaoké MP4 et des visualisations WebGL pour les pistes sans superposition de paroles.
Mises à jour en direct de la file d'attente
Les hôtes et les invités voient la mise à jour en direct de la file d'attente en temps réel sur tous les appareils connectés à la même salle.
Aucune application requise
Toute l'expérience karaoké se déroule dans le navigateur — les invités mettent des chansons en file d'attente et les hôtes gèrent la lecture sans rien installer.
Pourquoi exécuter Karaoke Eternal avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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