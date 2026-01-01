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Principal CMS headless open source qui génère automatiquement des API REST et GraphQL à partir de vos modèles de contenu avec un panneau d'administration personnalisable.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Strapi ?

Strapi est le CMS headless open-source le plus populaire au monde, plébiscité par plus de 800 000 développeurs. Il offre un backend de gestion de contenu entièrement personnalisable avec un panneau d'administration intuitif par glisser-déposer, des API REST et GraphQL auto-générées, et un riche écosystème de plugins. Contrairement aux CMS traditionnels qui lient le contenu à un frontend fixe, Strapi diffuse le contenu vers n'importe quel canal — sites web, applications mobiles, appareils IoT — via des API standard.

L'auto-hébergement de Strapi sur votre VPS élimine la tarification par siège et les limites de débit d'API imposées par les fournisseurs de CMS gérés, tout en vous donnant un contrôle total sur l'architecture de votre contenu, le stockage des données et la configuration des plugins. Ce modèle associe Strapi à PostgreSQL 16 pour une fiabilité prête pour la production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Strapi

APIs auto-générées

Strapi crée automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL lorsque vous définissez des types de contenu — aucun codage d'API manuel n'est nécessaire.

Créateur de contenu par glisser-déposer

Créez des modèles de contenu complexes visuellement avec des champs, des composants et des zones dynamiques sans toucher au code source.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Définissez des autorisations granulaires par type de contenu et rôle d'utilisateur afin que les éditeurs, les gestionnaires et les consommateurs d'API n'accèdent qu'à ce qu'ils devraient.

Médiathèque

Télécharger, organiser et optimiser les images et les fichiers dans une bibliothèque de médias centralisée avec redimensionnement automatique des images et conversion de format.

Écosystème de plugins

Étendez Strapi avec des plugins de la marketplace pour l'authentification, le SEO, l'e-mail, la recherche, et plus encore — ou créez des plugins personnalisés pour vos besoins.

Contenu multi-langues

Gérer le contenu en plusieurs langues avec la prise en charge i18n intégrée, en publiant chaque locale indépendamment pour s'adresser à un public mondial.

Pourquoi exécuter Strapi avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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