Jusqu'à 69 % de réduction sur Daptin

Déployez Daptin en un clic.

CMS headless open source qui expose tout modèle de données via des API REST et GraphQL auto-générées.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Daptin en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Daptin

69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Daptin ?

Daptin est un backend-as-a-service open source qui transforme n'importe quel modèle de données en une API REST et GraphQL complète, avec authentification utilisateur, permissions basées sur les rôles et machines d'état intégrées. Au lieu d'écrire des gestionnaires de points d'accès, vous définissez les entités et les relations en YAML ou JSON, et Daptin génère automatiquement l'interface CRUD complète, le tableau de bord et la spécification OpenAPI.

L'auto-hébergement de Daptin sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les identifiants OAuth et les actifs téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par requête. Le déploiement en un seul binaire inclut la prise en charge intégrée de SQLite, PostgreSQL et MySQL, ainsi que des adaptateurs de stockage basés sur rclone pour les colonnes de fichiers synchronisées dans le cloud et des packages de marketplace intégrés pour activer sélectivement les fonctionnalités.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Daptin

API auto-générées

Définissez des entités en YAML ou JSON et Daptin expose instantanément des points de terminaison REST, un schéma GraphQL et une spécification OpenAPI — aucun code de gestionnaire n'est requis.

Backend multi-bases de données

Exécutez la même instance Daptin avec SQLite pour des démarrages rapides, ou passez à l'échelle vers PostgreSQL et MySQL sans modifier une seule ligne de définitions de modèle.

Authentification et autorisations

La gestion des utilisateurs intégrée, la connexion sociale OAuth2, l'autorisation JWT et les permissions granulaires par ligne éliminent le besoin d'un service d'identité distinct.

Actions et machines à états

Modélisez les flux de travail métier directement au sein de Daptin en utilisant des chaînes d'actions et des machines à états finis, remplaçant le code serveur personnalisé pour l'orchestration CRUD typique.

Synchronisation du stockage Cloud

Les colonnes d'actifs stockent les fichiers via des fournisseurs compatibles rclone, vous permettant de synchroniser les téléchargements vers S3, Google Drive, Dropbox et des dizaines d'autres backends prêts à l'emploi.

Pourquoi exécuter Daptin avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur partout

Déployer
1Backend

1Backend

Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.