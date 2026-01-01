Déployez Daptin en un clic.
CMS headless open source qui expose tout modèle de données via des API REST et GraphQL auto-générées.
Choisissez un pack VPS pour Daptin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Daptin ?
Daptin est un backend-as-a-service open source qui transforme n'importe quel modèle de données en une API REST et GraphQL complète, avec authentification utilisateur, permissions basées sur les rôles et machines d'état intégrées. Au lieu d'écrire des gestionnaires de points d'accès, vous définissez les entités et les relations en YAML ou JSON, et Daptin génère automatiquement l'interface CRUD complète, le tableau de bord et la spécification OpenAPI.
L'auto-hébergement de Daptin sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les identifiants OAuth et les actifs téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par requête. Le déploiement en un seul binaire inclut la prise en charge intégrée de SQLite, PostgreSQL et MySQL, ainsi que des adaptateurs de stockage basés sur rclone pour les colonnes de fichiers synchronisées dans le cloud et des packages de marketplace intégrés pour activer sélectivement les fonctionnalités.
Fonctionnalités clés de Daptin
API auto-générées
Définissez des entités en YAML ou JSON et Daptin expose instantanément des points de terminaison REST, un schéma GraphQL et une spécification OpenAPI — aucun code de gestionnaire n'est requis.
Backend multi-bases de données
Exécutez la même instance Daptin avec SQLite pour des démarrages rapides, ou passez à l'échelle vers PostgreSQL et MySQL sans modifier une seule ligne de définitions de modèle.
Authentification et autorisations
La gestion des utilisateurs intégrée, la connexion sociale OAuth2, l'autorisation JWT et les permissions granulaires par ligne éliminent le besoin d'un service d'identité distinct.
Actions et machines à états
Modélisez les flux de travail métier directement au sein de Daptin en utilisant des chaînes d'actions et des machines à états finis, remplaçant le code serveur personnalisé pour l'orchestration CRUD typique.
Synchronisation du stockage Cloud
Les colonnes d'actifs stockent les fichiers via des fournisseurs compatibles rclone, vous permettant de synchroniser les téléchargements vers S3, Google Drive, Dropbox et des dizaines d'autres backends prêts à l'emploi.
Pourquoi exécuter Daptin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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